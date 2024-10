‘Fiz cuca de chocolate!’: mãe liga para violinista Simão Wolf em pleno show e vídeo viraliza

O violinista Simão Wolf encantou o público em um show emocionante da sua turnê Experience Tour, realizado no dia 11 de outubro, em Caçador, Santa Catarina. E, para completar o espetáculo, um momento inusitado roubou a cena e fez o vídeo do evento viralizar nas redes sociais, acumulando mais de 28 milhões de visualizações, mais de 1 milhão de curtidas, além de meio milhão de compartilhamentos no Instagram oficial do artista em poucos dias.

Durante a apresentação, a mãe de Simão, Dona Marlice Wolf, fez uma ligação inesperada. Com seu jeito espontâneo, o violinista decidiu parar o show e atendê-la: D. Marlice avisava que tinha preparado uma cuca de chocolate para ele, seus filhos e sua esposa. Esse gesto simples e afetuoso trouxe uma leveza ao espetáculo e gerou uma onda de fofura, conquistando ainda mais o coração do público. Desde então, a popularidade de Simão disparou, que dobrou o número de seguidores em dois dias e hoje conta com mais de 120 mil seguidores nas redes sociais – quase 90 mil no Instagram.

A magia da Experience Tour

A sofisticação e a versatilidade do som do violino, a performance técnica e expressiva de um músico envolvente, uma superbanda, backing vocal, acordeon e metais, em cenários que criam atmosferas variadas por meio de mais de 20 diferentes estilos musicais. Esta é a proposta inovadora e dinâmica do espetáculo Simão Wolf – Experience Tour, um projeto pioneiro que já encantou toda a região Sul do país e emociona agora todo o Brasil.

O show é um verdadeiro espetáculo de versatilidade musical. A abertura já impressiona com a fusão entre os clássicos do rock “The Final Countdown”, do Europe, e “Crazy Train”, de Ozzy Osbourne, criando uma atmosfera de energia intensa. Em seguida, o público é transportado para uma aventura cinematográfica com o tema épico de Piratas do Caribe.

Entre os destaques, o tributo ao Rio Grande do Sul e o medley de sucessos do Imagine Dragons emocionam e envolvem a plateia. O show também proporciona momentos de nostalgia com “Cheia de Manias”, do Raça Negra, e performances vibrantes de hits pop como “Smooth Criminal” e “YMCA”.

Além da técnica impecável, a apresentação de Simão Wolf é marcada pela conexão emocional. Canções, como “Bênçãos Que Não Têm Fim” e “Aleluya”, trazem instantes de reflexão, enquanto “Evidências” e “É o Amor” aquecem os corações dos presentes. A diversidade continua com surpresas temáticas, como uma performance alemã e um medley pop que envolve as crianças no palco, além de um tributo a Ayrton Senna, ao som de “Simply the Best”, e uma homenagem à série La Casa de Papel.

E o clima natalino já começa a aquecer os corações. Um especial durante o espetáculo, nas apresentações de fim do ano, traz músicas natalinas que ganham vida em releituras emocionantes e cheias de energia. O repertório conta com clássicos de Natal e novos arranjos, e toda a equipe entra no espírito festivo, vestida a caráter, com figurinos temáticos que transformam o ambiente em um verdadeiro cenário natalino. O espetáculo Simão Wolf – Experience Tour conquista agora públicos de todas as idades e perfis em diversas cidades do Brasil. Uma experiência musical inesquecível!