Fiscalização mais qualificada é objetivo do Crea-SP com o Colégio de Inspetores

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) é o maior conselho de fiscalização do exercício profissional da América Latina. Para estar presente nos 645 municípios do estado e continuar garantindo a segurança de toda a população, o Conselho conta com o auxílio dos inspetores, profissionais indicados pela presidência da autarquia e que realizam um trabalho voluntário. Esses profissionais são responsáveis por ajudar a identificar as prioridades e mapear as principais demandas regionais participando das Comissões Auxiliares de Fiscalização (CAFs). Pensando em qualificar ainda mais esses especialistas e promover a troca de experiências, anualmente acontece o Colégio de Inspetores do Crea-SP.

Neste ano, o colegiado será realizado em duas oportunidades: 20 e 21 de setembro, na cidade de São Carlos, e 28 e 29 do mesmo mês, em São Sebastião. O evento vai reunir e capacitar 2.395 inspetores e lideranças de todo o Estado, abordando diferentes temas, como o regulamento das inspetorias, o papel das CAFs e as estratégias para melhorar a interação entre inspetores e a autarquia, impactando positivamente também a sociedade.

“Queremos proporcionar aos inspetores uma visão ampla e estratégica de todo o nosso ecossistema, qualificando esses profissionais que são essenciais para o serviço do Conselho. É dessa forma também que conseguimos incentivar diferentes iniciativas para melhorar ainda mais o trabalho das fiscalizações, motivar debates importantes para a área tecnológica paulista”, afirma a presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey.

O evento traz uma série de oportunidades importantes para o desenvolvimento deste trabalho: articulação de estratégias, para operações mais assertivas a partir das demandas de cada região; planejamento e coordenação das ações de fiscalização, garantindo eficiência e otimização dos recursos; discussão e alinhamento de regulamentos e procedimentos para uniformizar a atuação e incentivar a integração e a troca de experiências.

Além de tudo isso, o encontro também fortalece a coesão e o trabalho em equipe, reforça o papel dos inspetores na promoção da ética e na garantia da qualidade dos serviços técnicos prestados, consolidando sua importância no Sistema Confea/Crea e Mútua, e promove a capacitação contínua da equipe, assegurando a atualização em legislações e novas metodologias.