Fiscais localizam 140 garrafas de vidro enterradas nas areias de Copacabana

Na madrugada da última terça-feira (31), a Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro realizou uma operação na Praia de Copacabana, onde foram encontradas 140 garrafas de vidro enterradas na areia. Esta ação ocorre em um contexto onde itens de vidro são proibidos durante as festividades de réveillon, especialmente em áreas de grande concentração de público como o famoso bairro da Zona Sul.

Além das garrafas, os fiscais procederam com o descarte de diversas bebidas consideradas impróprias para o consumo, que estavam armazenadas para venda. A operação teve o suporte fundamental de agentes da Guarda Municipal, da Comlurb e da Polícia Militar, destacando a colaboração interinstitucional na manutenção da segurança e ordem pública durante eventos festivos.

A iniciativa busca garantir um ambiente seguro para todos os frequentadores da praia durante as celebrações que marcam a virada do ano. É importante que os participantes estejam cientes das restrições referentes ao que pode ou não ser levado para a festa, principalmente no que diz respeito ao uso de recipientes de vidro.

A apreensão de garrafas e outros objetos perigosos faz parte dos esforços contínuos das autoridades para prevenir incidentes e garantir uma celebração tranquila para os milhares de visitantes que se reúnem na orla carioca.