Firestone continuará como fornecedora exclusiva de pneus da NTT IndyCar

A Bridgestone e a Penske Entertainment anunciaram a extensão do contrato da Firestone como fornecedora exclusiva de pneus de todas as corridas da IndyCar. O acordo manterá a Firestone como fornecedora exclusiva de pneus para todas as corridas da NTT IndyCar Series, a série de desenvolvimento INDY NXT by Firestone e a anual 500 milhas de Indianapolis.

A Firestone está atualmente em sua 25ª temporada consecutiva como fornecedora exclusiva de pneus para a categoria. A extensão reforça o compromisso contínuo da Bridgestone em impulsionar a inovação por meio do automobilismo.

Por meio da marca Firestone, a Bridgestone trabalhou em estreita colaboração com a NTT IndyCar Series e parceiros em todo o paddock para ajudar a promover desenvolvimentos em corridas mais sustentáveis. A Bridgestone incorporou certos materiais feitos de plásticos difíceis de reciclar e resíduos de óleo de palma em pneus de corrida da Indy 500 em 2023 e 2024. A empresa também usou borracha natural derivada de guayule na parede lateral de pneus de corrida alternativos nas últimas duas temporadas.

As iniciativas de automobilismo da Bridgestone estão alinhadas com as metas de sustentabilidade de longo prazo da empresa. Elas também demonstram alinhamento com os esforços da IndyCar para trabalhar para tornar o esporte mais sustentável.

A extensão de longo prazo do contrato inclui o papel da Firestone como patrocinadora apresentadora e única fornecedora de pneus da série de desenvolvimento de primeira linha, Indy NXT by Firestone. A marca assinou como patrocinadora apresentadora da Indy NXT em 2023 para ajudar o esporte a desenvolver a próxima geração de talentos de corrida e envolver novos públicos. O acordo também renova o status da Firestone como parceira oficial e fornecedora de pneus do Indianapolis Motor Speedway, a maior instalação esportiva para espectadores do planeta.

O anúncio reforça o investimento e o comprometimento da Bridgestone com sua força de trabalho em Ohio. Todos os pneus de corrida Firestone Firehawk são projetados e fabricados no Bridgestone Advanced Tire Production Center (ATPC) em Akron. A instalação foi inaugurada em 2022, do outro lado da rua do Bridgestone Americas Technology Center (ATC). Essa proximidade permite que a equipe de engenharia de pneus de corrida da Firestone trabalhe lado a lado com outros engenheiros de pneus para transferir insights de corrida para outros fluxos de trabalho de inovação.

Além de fornecer tecnologia de pneus e suporte na pista, a Firestone continuará seu papel como parceira-chave no marketing e promoção da NTT IndyCar Series e Indy NXT pela Firestone. A ativação abrangente da marca durante toda a temporada apresenta engajamento de fãs, patrocínios e sinalização em vários locais. Também inclui programas robustos de mídia social e digital, mídia tradicional e hospitalidade.

As atividades de automobilismo da Bridgestone são alavancadas globalmente como plataformas de cocriação para ajudar a entregar os valores do Compromisso Bridgestone E8. Este compromisso corporativo descreve oito áreas onde a empresa está focada em contribuir para um mundo mais sustentável. O relacionamento contínuo com a NTT IndyCar Series apoia os valores de emoção, energia, ecologia e empoderamento.