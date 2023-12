Finep destina R＄1 bilhão para contratos de inovação e alcança investimentos recordes em 2023

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) assinaram nesta quarta-feira (13), em Brasília, cinco contratos que somam R$ 1 bilhão em investimentos para inovação. No total, R$ 7 bilhões em crédito e R$ 1,6 bilhão em subvenção econômica foram contratados em 2023. Os valores são recordes.

Segundo a ministra Luciana Santos, o resultado foi possível graças à recomposição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e a oferta de crédito a juros menores.

“Esse binômio de garantir o descontingenciamento do FNDCT e a decisão de oferecer crédito remunerado à Taxa de Referência (TR) permitiu estabelecer dois recordes expressivos: R$ 7 bilhões em desembolsos no crédito e R$ 1,6 bilhão em subvenção econômica – os maiores números em termos históricos. A assinatura desses cinco contratos fecha com chave de ouro um ano de muitas conquistas na agenda de inovação no país”, afirmou a ministra.

Os contratos foram assinados por empresas que desenvolvem iniciativas para o lançamento de artefatos espaciais, veículos não tripulados, produção de proteína animal e fertilizantes.

O secretário-executivo do MCTI, Luis Fernandes, ressaltou o crescimento contínuo de investimentos em inovação e anunciou que, em 2024, o FNDCT tem assegurados R$ 12 bilhões para projetos estratégicos.

“Esse é um projeto de crescimento contínuo. Nós já temos assegurados R$ 12 bilhões no orçamento do FNDCT para o ano que vem. O retorno das operações de crédito da Finep já se tornou a principal fonte de arrecadação do fundo, que foi transformado em fundo financeiro, então isso nos garante estabilidade e sustentação para as linhas de investimento”, disse.

Já o presidente da Finep, Celso Pansera, declarou que é um desafio da agência melhorar a posição do país nos rankings mundiais de inovação. “Essa é a celebração de um momento bom da Finep, da inovação brasileira. Um país que tem a 14ª produção científica do mundo, é a 9ª economia do mundo, não pode ser a 49ª em inovação. A gente tem que dar um salto. Está na mão da Finep usar os recursos do FNDCT para reduzir essa distância.”

Contratos

Os consórcios liderados pelas empresas CENIC e AKAER assinaram contratos para o desenvolvimento de veículos lançadores de artefatos espaciais de pequeno porte. O valor total é de R$ 370 milhões em subvenção econômica.

Já o projeto liderado pela empresa Xmobots vai atuar no desenvolvimento de veículos aeronáuticos autônomos com recursos de subvenção da ordem de R$ 119 milhões.

A iniciativa da Ouro Fino Saúde Animal busca a vanguarda de inovação nos laboratórios farmacêuticos veterinários do país e reforça a cadeia de produção de proteína animal. O valor do contrato é de R$ 225 milhões em recursos reembolsáveis.

Já a empresa Fosnor assinou o contrato de R$ 334 milhões em crédito para o aproveitamento do fosfato primário de Irecê, na Bahia, o que impacta a produção de fertilizantes no país.