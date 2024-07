Final Municipal de Xadrez por equipes conta com cerca de 2 mil estudantes e professores

A Secretaria Municipal de Educação(SME), por meio da Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados (COCEU), organizou a XVI Final Municipal de Xadrez por Equipes para cerca de 2 mil participantes, entre professores e estudantes, de 62 unidades educacionais, no Clube Atlético Juventus nos dias 2 e 3 de julho.

Os enxadristas passaram pelas etapas regionais realizadas nas 13 Diretorias Regionais de Educação e os mais bem classificados foram selecionados para participar da final. As categorias incluem os estudantes nas categorias Absoluto e Feminina sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 18, Professores Absoluto e Livre Absoluto.

Para complementar a competição, foi preparado um espaço com atividades e vivências relacionadas à modalidade, como:

Desafio da Hora – De hora em hora, em um mural de xadrez, serão colocados diagramas com desafios. Os estudantes colocam a resposta em uma urna, ocorre um sorteio e, se a resposta estiver certa, o sorteado receberá medalha na premiação.

Duelo virtual – Em notebooks os estudantes jogarão contra o computador. Quem vencer, recebe medalha.

Bullet Chess – Divertido torneio de 1 minuto. Os participantes precisam ser rápidos e não deixar seu tempo acabar.

Corrida de montagem de tabuleiro – Atividade em que os estudantes mais rápidos na montagem do tabuleiro ganham medalhas.

Área de treino livre – Mesas dispostas para que os estudantes pratiquem entre uma rodada e outra.

O xadrez é utilizado na Rede Municipal de Ensino desde 1994, completando 30 anos neste ano. Em 2016, passou a fazer parte do Programa Jogos de Tabuleiro. Em média, 30 mil estudantes participam dos festivais do programa em cada ano, sejam presenciais ou virtuais. Cerca de 300 Unidades Educacionais possuem projetos com o jogo de xadrez, envolvendo desde a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Centros de Educacionais Unificados (CEUs).

O xadrez está inserido dentro do Programa Jogos de Tabuleiro da SME, que conta com jogos de todos de quatro continentes, sendo eles o próprio xadrez (Europa), Mancala Awalé (África), Jogo da Onça (América) e Jogo de Go (Ásia).