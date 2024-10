Final mundial de skate street em SP tem disputas com Rayssa Leal

O SLS Super Crown World Championship, a final mundial de skate street, chega à capital paulista em dezembro. O evento acontece no ginásio do Ibirapuera, na região sul da cidade, nos dias 14 e 15. Os ingressos já estão à venda na plataforma Ticketmaster.

A competição será sediada no país pelo terceiro ano consecutivo. Medalhistas olímpicos, como os brasileiros Kelvin Hoefler e Rayssa Leal, que busca o tricampeonato, são alguns dos nomes confirmados.

Os atletas Yuto Horigome, Liz Akama, Jagger Eaton, Funa Nakayama e Nyjah Huston, que já subiram no pódio dos Jogos Olímpicos, e o paulista Giovanni Vianna, atual líder do ranking masculino, também disputarão as medalhas.

Na modalidade inteira, as entradas variam entre R$ 150, na cadeira superior, e R$ 1.580, na área vip -setor com melhor visibilidade na arena. Para assistir ao espetáculo na cadeira inferior, é preciso desembolsar R$ 290. Além dos bilhetes individuais, dá para adquirir opções de pacotes familiares e combos para os dois dias de evento.

Confira a programação prevista:

14/12 – SLS Super Crown Knockout Round

Abertura dos portões: às 9h

Aquecimento feminino: das 10h às 11h30

SLS Super Crown knockout round feminino: das 11h30 às 13h15

Aquecimento masculino: às 13h15 às 14h30

SLS Super Crown knockout round masculino: das 14h30 às 18h30

Encerramento: às 19h

15/12 – SLS Super Crown Final

Abertura dos portões: às 8h

Aquecimento masculino: das 8h30 às 9h30

Aquecimento feminino: das 9h30 às 10h30

SLS Super Crown final feminino: das 10h30 às 11h30

Aquecimento masculino: das 13h45 às 14h30

SLS Super Crown final masculino: das 14h30 às 15h30

Encerramento: às 16h