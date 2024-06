Final dos Jogos de Bar acontece neste domingo (30) em Ribeirão Pires

Depois de várias partidas pelos bares de Ribeirão Pires, os Jogos de Bar 2024 chegam à fase final neste domingo (30), a partir das 10h, no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Olaria (Pelegrino Gianasi, 141 – Jardim Centenário). O evento é aberto ao público.

Nesta edição, 16 equipes disputaram na modalidade bilhar. No último domingo (23), quatro estabelecimentos participaram dos jogos entre amigos. As partidas de cada bar definiram os classificados para a grande final.

O prefeito Guto Volpi esteve nos estabelecimentos para desejar boa sorte aos competidores. “Esse é um torneio que foi idealizado há mais de 10 anos e que proporciona incentivos aos proprietários de estabelecimentos da nossa cidade. É muito bacana conferir o entusiasmo dos participantes”, comentou o prefeito.

Confira os classificados: Bar do Nil/Cris: Willians e Otávio; Bar do Aécio: Zebrinha e Italiano; Laboteko”s Bar: Jair e Di Menor; Bar do Zito: Paulo e Eduardo; Padaria Mirante: Paulão e Tio Éder; Oficina Bar: Edmilson e José Roberto; Bar da Laice: Otávio e Juliano; Naldo`s Bar: Alemão Capeta e Tiaguera; Bar do Bicheiro: Diogo e Bicheiro, Nambas´s: Bezerra e Kuka e Bar do Joel: Ivo e Carlão; Bar do Pedrão: Elias e Zé do Tapete; Adega do Madruga: Ivan e Luciano; Bar do Jorge: Pezão e João; Texas Bar (Bar da Fabiana): Magalhães e Mezenga.

Em parceria com os comerciantes da cidade, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), organiza as rodadas. Vale ressaltar que a Padaria do Gilmar foi desclassificada da competição. Diante, disso, a comissão organizadora irá realizar sorteio neste domingo (30), antes do início das partidas, para completar os 32 jogadores para a final.

Serviço – Final dos Jogos de Bar 2024 – Modalidade Bilhar

Data: 30 de junho, às 10h

Centro Técnico de Treinamento (CTT) Olaria

Rua Pelegrino Gianasi, 141 – Jardim Centenário

Aberto ao público