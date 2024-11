Final do Paulistão Feminino entre Corinthians e Palmeiras terá premiação ecorde

A final do Campeonato Paulista Feminino de 2024, entre Corinthians e Palmeiras, não se destaca apenas pelo confronto em campo. Nesta sexta-feira (15), as equipes se enfrentam na Neo Química Arena em um jogo que também carrega significativas implicações financeiras. Pela terceira vez consecutiva, a competição oferece uma premiação recorde, ampliada este ano graças a um novo acordo.

No ano anterior, o Corinthians, ao conquistar o título, arrecadou R$ 1 milhão. Em 2024, a cifra total destinada à premiação dos clubes aumentou significativamente, ultrapassando os valores da temporada passada. Inicialmente estimada em R$ 3,23 milhões, a soma cresceu para R$ 4,23 milhões após uma parceria estratégica entre a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Petrobras anunciada em setembro.

Esse acordo com a estatal brasileira visa impulsionar o futebol feminino em diversas frentes, abrangendo desde as categorias de base até os níveis profissionais mais altos. Ana Lorena Marche, diretora de futebol feminino da FPF, sublinha que essa iniciativa poderá fomentar o crescimento do esporte em várias camadas.

Camila Estefano, gerente do projeto social “Em Busca de Uma Estrela”, que apoia jovens meninas aspirantes a jogadoras profissionais, considera esse investimento essencial. Ela afirma: “O futebol feminino no Brasil ainda está evoluindo. Precisamos garantir oportunidades desde cedo para contribuir com o crescimento sustentável da modalidade.”

Vanessa Pires, CEO da Brada, uma startup que orienta empresas sobre investimentos em projetos de impacto positivo, reforça a importância deste impulso financeiro. Além disso, ela destaca a Lei de Incentivo ao Esporte como um caminho crucial para o desenvolvimento do futebol feminino. “Iniciar o apoio às atletas desde jovens é vital para descobrir e aprimorar talentos com condições adequadas para sua formação. Com tempo e investimento adequado, podemos transformar significativamente o cenário do futebol feminino no país”, conclui Pires.