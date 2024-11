Final do Endurance em Goiânia terá ingresso em prol da solidariedade

A solidariedade será a marca da grande final da temporada 2024 do Império Endurance Brasil, no dia 30 de novembro, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO). Para a prova decisiva, que terá quatro horas de duração, o ingresso para arquibancada será grátis: a única exigência para o acesso dos fãs ao circuito será a doação de um brinquedo, a ser revertido para a campanha Natal do Bem, que visa alegrar o fim de ano de centenas de crianças do interior paulista.

A campanha é organizada desde 2011 por Lourival Pereira dos Santos, o Losa. Ele é mecânico da equipe TMG Racing, responsável pela preparação do protótipo AJR #35, dos pilotos Pedro Queirolo e David Muffato. A iniciativa já ajudou o Papai Noel a distribuir às crianças presentes arrecadados em provas do Endurance e de outras categorias brasileiras. Para a etapa de Goiânia, também está disponível a venda de ingressos na modalidade camarote, que já pode ser adquirida por meio do site da DiskIngressos, parceira oficial da categoria. Todas as modalidades garantem visitação aos boxes na manhã da corrida.

“Sempre repetimos e reforçamos nosso slogan: Endurance é família”, destacou o presidente da Associação de Pilotos de Endurance (APE), Henrique Assunção. “Fizemos um grande esforço para ajudar às vítimas das enchentes no sul, de onde boa parte de nossos mecânicos, equipes e colaboradores são oriundos, no primeiro semestre. Agora, estamos engajados mais uma vez nesta campanha belíssima. E vamos dar continuidade nesta missão em 2025, com novidades a serem divulgadas muito em breve, junto do nosso novo calendário”, reforçou.