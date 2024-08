Final do Concurso de Música de Rua Toca Aí! terá disputa acirrada neste sábado (10)

Após 155 dias, entre inscrições, seletivas e eliminatórias, o Concurso de Música de Rua Toca Aí! revelará os vencedores de 2024. A grande final será neste sábado (10/08), com apresentações gratuitas de Dirimbó, Eluna, Maracatu Agô Anama, Anati, Lino e os Lírios, Renato Kola, Resilientes, Matheus Brisa e Jeycbass.

Os candidatos sobem ao palco montado na Praça da Colmeia, no Pátio Metrô São Bento, a partir das 12h. Para abrir e fechar a programação, o público confere ainda os shows de Tabatha Aquino, às 11h e Potyguara Bardo, às 16h.

Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro nos valores de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente, além de um kit de divulgação com vídeo e fotos em alta resolução das apresentações. Esse material também será concedido para mais 27 artistas que participaram do concurso.

O caminho até a final foi de fortes emoções e neste sábado não será diferente. Natural do Piauí, Anati conta que se preparou por meses para este momento. “Bate um nervoso e um sentimento agridoce. Nem nos meus sonhos mais loucos eu me imaginava nessa situação. Quero continuar sonhando com uma colocação no pódio e vou fazer tudo que puder para tornar isso possível”.

Assim como os outros oito artistas, a cantora precisará passar pelo crivo de jurados bastante criteriosos. São eles: Tatiana Nascimento, fundadora da produtora de som Janga e uma das idealizadoras do primeiro projeto antirracista em escola privada do Brasil, Rodolfo Lima, o ator, produtor, diretor de teatro e curador, e a artista Potyguara Bardo.

Um exemplo

Em todas as fases do Toca Aí! os concorrentes demonstraram muita energia e alegria por estarem no palco. Para Júlio César Mathias, da Jeybcbass, o concurso deveria ser replicado por outras cidades. “Sou de Mauá e esse tipo de iniciativa é necessária. Vivo integralmente da música, tocando de segunda a segunda nos trens do metrô e o concurso nos incentiva”, observa o artista.

Para Anati é mais uma forma de valorizar a arte de rua, nem sempre respeitada. “Ações como o Toca Aí! que que foca nessa classe artística são mais que necessárias e para o público é uma oportunidade de entretenimento e cultura gratuita”, comenta a artista.

Apresentações

Os primeiros a se apresentarem são os integrantes da banda Dirimbó, com som instrumental. Depois, será a vez de Eluna e seu repertório de música brasileira, soul, hip hop e R&B. Maracatu Agô Anama são os terceiros da fila e prometem entreter o público com o maracatu de baque.

Anati será a próxima a cantar e dançar músicas no estilo pop. Na sequência, Lino e os Lírios prometem muito encantamento e poesia, seguidos por Renato Kola, que transita entre o hip hop e outras expressões artísticas.

Já os Resilientes trazem um som bem latino, no melhor estilo voz e violão. Sonoridade bem diferente da de Matheus Brisa que investe no hip hop e R&B. Para fechar as apresentações, Jeycbass envolverá o público com muito jazz, soul e música preta brasileira.

Especial

O Toca Aí! começa e encerra as apresentações de sábado com shows de convidadas muito especiais. Tabatha Aquino, vencedora da terceira edição do concurso, interpretará canções do gênero rock soul, entre releituras e composições próprias. A artista, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado musical, já fechou contrato com a Sony Music e uma parceria com Gloria Groove.

Potyguara Bardo, natural de Natal, ficou conhecida pelo seu engajamento político e estética psicodélica. Lançou o primeiro álbum, Simulacre, em 2018 e chama a atenção por suas performances cheias de personalidade.

SERVIÇO

Data: Final – 10 de agosto

Horário: 11h às 17h

Local: Pátio Metrô São Bento | Praça da Colmeia

Endereço: Largo São Bento, 109 – Estação São Bento do Metrô

O evento contará com interpretação em LIBRAS

Site: www.tocaai.art.br

Instagram: @concursotocaai

Este projeto foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural – ProAC Editais, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

Apoio: Pátio Metrô São Bento, Sesc Florêncio de Abreu, Metrô/SP, Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo e Tatu Cultural.

Realização: Pim Produções