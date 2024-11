Final de semana terá agenda especial com ritmos dançantes no parque Chico Mendes

O final de semana é pra dançar no parque considerado o cartão-postal de São Caetano do Sul. Nos dias 9 e 10 de novembro, sábado e domingo, o Espaço Verde Chico Mendes receberá atrações artísticas para ninguém ficar parado: do forró pé de serra ao flashdance e hits de sucesso das últimas décadas, além de aula aberta de zumba, fitdance e outros ritmos para estar em dia com a saúde física e mental.

A programação começa com o “Forró no Chico”, no sábado (9), das 16h às 21h. No domingo (10), tem “Ritmos no Parque” (aula aberta), das 10h às 11h30 e o evento “Mixou, Dançou”, das 13h às 21h, com a participação de nove DJs e os sucessos que marcaram gerações.

As atividades são livres para o público de todas as idades. Para o evento Mixou, Dançou pede-se a contribuição de 1 kg de alimento não perecível por pessoa (atenção ao prazo de validade).

A realização é da Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O parque Chico Mendes está localizado à Av. Fernando Simonsen, 566, bairro São José, em São Caetano. Haverá food trucks no local.

Confira:

Forró no Chico

O DJ Alê (Alexandre Miguel dos Reis) vai comandar o melhor do forró arrasta-pé ao som dos maiores intérpretes da música regional brasileira. A discotecagem terá nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu Valença, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Falamansa, Rastapé, Bicho de Pé, entre outros intérpretes da música regional. O Forró no Chico tem por objetivo fomentar e difundir este estilo musical:

“O forró pé de serra dá o tom na festa. Somos influenciados por Luiz Gonzaga e por outros ídolos da cultura nordestina, como Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. Nosso propósito está em promover a experiência cultural, carregada de socialização, civilidade, qualidade de vida, saúde física e mental”, comenta o DJ Alê.

Ritmos no Parque

Aula aberta de zumba, fitdance, axé e outros ritmos para se divertir e melhorar o condicionamento físico. O objetivo é promover e estimular a qualidade de vida, além de difundir uma cultura participativa em ritmos de dança, valorizando a formação artística e de cidadania.

Mixou, Dançou

Prepare-se para embarcar em uma jornada pelo tempo, com o melhor dos hits das últimas décadas. O público será convidado a participar de uma experiência imersiva, ao ar livre, ao som dos ritmos mais icônicos que agitam as casas noturnas. Os DJs Akeen, Kleber Barry (do programa Energia na Véia, da Rádio Energia FM), Anderson Thomé, Edisil, Frada, Juliana Dospir, Nonô Moura, Rogerinho e Victor Rangel comandarão a pick up, resgatando os grandes sucessos de todos os tempos.

O objetivo do projeto Mixou Dançou é proporcionar momentos de pura nostalgia, conectando as pessoas por meio das vertentes musicais que marcaram gerações, até os dias atuais.