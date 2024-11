Final de semana tem muito lazer em Mauá

Os moradores de Mauá podem se preparar para um final de semana repleto de lazer, aprendizado e diversão. A Prefeitura promove mais uma edição do Escola Aberta, além do Domingou em Mauá.

Escola Aberta: diversão e formação em escolas municipais



O programa Escola Aberta acontece neste sábado (23) e domingo (24), das 9h às 15h, em oito escolas municipais da cidade. Com uma programação variada, os espaços oferecem atividades recreativas, esportivas e oficinas formativas.

Durante este mês, os cdisponíveis são:

• Sabonete Líquido e em Barra: sábado (23), na EM Profª Patricia Martinelli Ferreira Panigalli (Jardim Elizabeth).

• Cutilagem e Postiça Realista: domingo (24), na EM Tânia Geraldo de Campos Silva (Vila Assis Brasil).

As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo site www.escolaabertamaua.com, onde também estão disponíveis os horários e locais das aulas.

Além das oficinas, o público poderá participar de coreografias ao estilo TikTok, aulas de capoeira, teatro, dança circular, ginástica funcional, musicalização, entre outras atividades. Desde o início do projeto, em junho de 2023, o Escola Aberta já registrou cerca de 120 mil atendimentos.

Veja as escolas participantes do projeto:

E.M. Maria Rosemary de Azevedo (Av. Presidente Castelo Branco, 2737, Jardim Zaíra);

E.M. Terezinha Leardini Branco (Av. Presidente Castelo Branco, 1884 – Jardim Zaíra);

E.M. Profª Neuma Maria da Silva (Estrada Adutora do Rio Claro, 1115 – Jardim Paranavaí);

E.M. Carolina Moreira da Silva (R. Natal, 79 – Jardim Oratório);

E.M. Tânia Geraldo de Campos Silva (Rua Francisco Jardim, 96 – Vila Assis Brasil);

E.M. Cora Coralina (R. São João, 876 – Núcleo Cincinato Braga);

E.M. Profª Patricia Martinelli Ferreira Panigalli (Rua Pernambuco, 174, Jardim Elizabeth);

E.M. Alberto Betão Pereira Justino (Rua Montevidéu, 814, Parque das Américas).

Domingou em Mauá: diversão garantida no Paço Municipal



No domingo (24/11), o evento Domingou em Mauá promete agitar o Paço Municipal com diversas atividades gratuitas das 9h às 17h. A programação inclui:

• Bike Família: um dos destaques, permite que duas pessoas pedalem juntas em um circuito.

• Brinquedos como tobogã inflável e cama elástica para as crianças.

• Miniquadras esportivas para futebol, vôlei, tênis e peteca.

• Aula de defesa pessoal.

• Feira da Economia Solidária.

O evento será realizado no estacionamento dos funcionários da Prefeitura, com entrada pela Rua Vitorino Dell’Antonia.