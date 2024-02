Final de semana tem encerramento da exposição ‘Paisagens Mineradas’

Aberta desde janeiro, na Matilha Cultural, chega ao fim nesta semana a exposição ‘Paisagens Mineradas’. Realizada pelo Instituto Camila e Luiz Taliberti (ICLT), a ação faz parte do ‘Mês da Memória’, período em que diversas ações colocaram em evidência os cinco anos da tragédia de Brumadinho. Considerado um dos maiores desastres socioambientais da mineração do país, o rompimento da barragem em Brumadinho ceifou 272 vidas.

Para o final de semana de encerramento da exposição, o Instituto preparou uma programação especial. No sábado, dia 24, às 16h, haverá a exibição do filme ‘O Vazio que Atravessa’, de Fernando Moreira. Premiado em diversos festivais, o curta-metragem documental opta pelo enfoque humano nas vidas marcadas ou exterminadas pelos rejeitos do minério, registrando a história para não deixar que o tema caia em esquecimento.

Em seguida, às 17h, a mesa de conversa “5 anos depois: futuros possíveis” traz o debate sobre a cadeia da mineração para o centro da maior metrópole do país, falando sobre justiça, memória e reparação meia década depois da tragédia.

Participam da conversa: Fernando Moreira, jornalista e diretor do filme, que se destacou pela cobertura que realizou do rompimento da barragem em Mariana, no ano de 2015; Helena Taliberti, presidente do ICLT, e a advogada Anna Paula Lopes, uma das diretoras jurídicas do escritório Hotta Advocacia, onde lidera as estratégias relacionadas ao direito brasileiro na ação indenizatória proposta contra a TÜV SÜD Ag na Alemanha, em razão do rompimento da barragem de Brumadinho.

Já no domingo, dia 25, das 15h às 16h30, acontece a performance Evocação ao Rio, de Lis Haddad, em que a artista inscreve com linha e agulha os nomes das 291 vítimas das tragédias de Mariana e Brumadinho em um tecido de 124m, em alusão aos 124 km de estrada que conectam as duas cidades. Às 16h, será exibido o filme ‘Água Rasa’, de Dani Drumond, que trafega pelas águas contaminadas do Rio Paraopeba após o rompimento da barragem enquanto articula documentário e ficção. O encerramento oficial da exposição, que durou mais de um mês, está marcado para às 18h.

Serviço – Exposição Paisagens Mineradas

Gratuito

Programação de encerramento: 24 e 25/02

Local: Matilha Cultural – R. Rego Freitas, 542 – República, São Paulo

24/02 – sábado

16h – exibição filme O Vazio que Atravessa, de Fernando Moreira

17h – mesa de conversa “5 anos depois: Futuros Possíveis” com Fernando Moreira, diretor de O Vazio que Atravessa, Helena Taliberti, presidente do Instituto Camila e Luiz Taliberti e Anna Paula Lopes, advogada do caso de Brumadinho

25/02 – domingo

15h às 16h30 – performance Evocação ao Rio, Lis Haddad

16h – exibição filme Água Rasa, de Dani Drumond