Final de semana no Atrium Shopping tem comemoração ao Dia do Consumidor

Nesta sexta-feira, 15, a partir das 12h, quem passar pelo Atrium Shopping pode participar da promoção do Dia do Consumidor, que vai distribuir brindes para clientes com um ator caracterizado para homenagear o público do empreendimento.

Já no sábado, 16, o agito fica por conta da aula aberta de ritmos com o Professor André, a partir das 14h, no palco da Praça de Alimentação. A aula é proporcionada pela parceria do empreendimento com a Prefeitura Municipal de Santo André e tem o objetivo de incentivar o exercício para todas as idades com uma forma saudável e divertida de sair do sedentarismo.

No domingo, das 8h às 12h, parte do estacionamento está liberada para quem quiser andar de patins e se juntar a iniciantes e profissionais do esporte. De forma totalmente gratuita, o local conta com obstáculos de rampas e barra de jump para a prática, com empréstimo de patins – verificar condições diretamente no local.

Para aqueles os apaixonados por criaturas pré-históricas, também está em exibição no empreendimento a exposição Mundo Jurássico, com réplicas fiéis de um Tiranossauro Rex de 13 metros de comprimento e 6 metros de altura, além de Estegossauro, Tricerátopo, Ouranossauro, Espinossauro, Parassaurolofo, dupla de Paquicefalosauro, Carnotauro, Amargossauro, T-Rex filhote, T-Rex Rider e Apatassauro Rider, compõem a exposição.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André