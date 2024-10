Final de ano: 43% das empresas brasileiras pretendem contratar novos funcionários

O final de ano é um período estratégico para o mercado de trabalho, especialmente para as empresas que buscam expandir suas equipes e atender à demanda sazonal. De acordo com a Pesquisa de Expectativa de Emprego realizada pelo ManpowerGroup, 43% das empresas brasileiras pretendem contratar novos funcionários no quarto trimestre deste ano.

Esse dado reflete uma tendência positiva e revela que muitas organizações estão se preparando para alavancar seus negócios, principalmente em setores que se beneficiam das vendas de fim de ano.

A contratação de temporários é uma prática comum nesse período, especialmente em varejo, turismo e serviços. No entanto, é crucial que as empresas abordem esse processo de forma estratégica.

O mentor de empresários, André Minucci, destaca que a seleção cuidadosa de novos colaboradores pode impactar diretamente na performance e no clima organizacional. “Contratar com visão de longo prazo, mesmo para funções temporárias, pode resultar em um time mais engajado e produtivo”, afirma Minucci.

Além da seleção, outro ponto importante é a capacitação dos novos funcionários. Uma empresa de treinamentos pode ser a chave para o sucesso nesse contexto. Os treinamentos não apenas preparam os colaboradores para suas funções, mas também ajudam a integrar a cultura da empresa, promovendo um ambiente de trabalho mais harmonioso e colaborativo.

“A formação contínua é essencial para garantir que todos os colaboradores, temporários ou não, estejam alinhados com os valores e objetivos da empresa. Os empresários que buscam capacitar suas equipes também tendem a notar um aumento na retenção de talentos, mesmo entre os colaboradores temporários, pois uma boa experiência de trabalho pode influenciar positivamente a decisão de permanência”, comenta Minucci.

Outro aspecto a ser considerado é a flexibilidade na contratação. Com a aproximação do fim do ano, as empresas devem avaliar a necessidade real de cada novo colaborador. A contratação de temporários pode ser uma excelente solução, mas é importante que as empresas também estejam preparadas para integrar esses profissionais de forma eficiente e rápida. “A agilidade no processo de onboarding e a clareza nas expectativas são fundamentais para o sucesso das contratações”, aconselha Minucci.

Por fim, o cenário atual exige que as empresas estejam atentas às tendências do mercado. Com o aumento da automação e das novas tecnologias, o perfil dos candidatos desejados pode mudar.

As empresas precisam estar dispostas a adaptar suas estratégias de recrutamento e treinamento para atender a essas novas demandas. Investir em tecnologias que facilitem o processo de seleção e treinamento pode ser um diferencial significativo.

E por fim, a visão de longo prazo, promovida por especialistas como André Minucci, é fundamental para o sucesso das organizações nesse período crítico.