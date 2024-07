Final da Dança terá Eliana, Ana Maria Braga e Banderas

A final do Dança dos Famosos acontece neste domingo (7), ao vivo, no Domingão com Huck. Tati Machado, Lucy Alves e Amaury Lorenzo disputam o título do quadro de Luciano Huck com duelo de duas coreografia -samba e tango.

Recém-contratada da Globo, Eliana fará parte do juri artístico do Dança ao lado de Ana Maria Braga. Do lado do juri técnico, continuam os especialistas fixos: Zebrinha, Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo.

Já Antonio Banderas não estará ao vivo, mas vai aparecer dançando samba com Fátima Bernardes. Ele esteve nos Estúdios Globo na quarta-feira (3) para gravação com a jornalista e os finalistas do Dança e, segundo apuração de Splash, também deu algumas dicas de tango para os participantes.

A participação do astro de Hollywood faz parte uma ação de merchandising feita pelo Magazine Luiza, patrocinador da competição. Banderas veio ao Brasil para divulgar sua nova fragrância, The Icon, vendida pela Época Cosméticos -e-commerce da Magalu. A informação é do site Meio e Mensagem.

Os finalistas

Lucy Alves e Amaury Lorenzo chegam fortes à final do Dança após conseguir 10 de todos os jurados na última semana. Com o estilo contemporâneo, os artistas gabaritaram até mesmo as notas dos jurados técnicos. Ela se classificou para a final na liderança; Amaury na segunda colocação.

Já Tati Machado se destaca pela sua força com o público. Mesmo tendo se classificado para a final na terceira posição, ela teve a nota mais alta na plateia do Domingão, “sexto” jurado da competição. Ela contou ao colunista de Splash Lucas Pasin que prometeu pular pelada em uma piscina caso leve ao título —e com Ana Maria Braga ao lado.