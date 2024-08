Final BRMX: PowerHusky Husqvarna/ Itaminas acelera por mais um título na temporada em Ponta Grossa (PR)

Após passar por Sorocaba (SP), Canelinha (SC), Campo Grande (MS), Palmas (TO) e Interlagos (SP), o Campeonato Brasileiro de Motocross define os campeões da temporada neste fim de semana, 3 e 4, em Ponta Grossa (PR). Tudo pronto para o time da PowerHusky Husqvarna /Itaminas acelerar com seis pilotos nesta 7ª etapa: na 50cc Pietro Fraga #152 (já garantiu o título por antecipação) e Henrique Spinassé #232; na 65cc o líder Lorenzo Ricken #16 vai em buscar do título e Heitor Matos #300 está de volta; na MXJR Vicente Nunes #22 e na MX2JR, o vice-líder, Pietro Piroli #161.

O palco da última etapa de 2024 será o Motódromo de Ponta Grossa. O desafio dos pilotos será a pista com aproximadamente 1.530 metros com aclives e declives, seções de costelas variadas, curvas de alta velocidade que vão proporcionar muitos saltos e emoção e o traçado não permitirá erros nesta decisão de campeonato.

O catarinense de Rio Fortuna, Lorenzo Ricken lidera o campeonato na 65cc com nove pontos de vantagem e vem embalado pela vitória da última etapa, em Interlagos, para buscar o título. “Nas últimas semanas fiz muitos treinos técnicos e de resistência focado para essa final do Brasileiro. Sinto que evolui mais nesses últimos dois meses.Sou cada vez mais apaixonado por motocross e tem sido uma temporada especial e inesquecível junto da equipe. Estou focado e vou e bora para essa final!”, destaca Lorenzo, 10 anos, que pilota a TC65.

Na 50cc o mineiro Pietro Fraga, 9 anos, garantiu o título com uma etapa de antecipação, em Interlagos (SP), com a TC50. Após três vitórias na temporada e sempre disputando o lugar mais alto do pódio com o companheiro de equipe, Henrique Spinassé, Pietro chegou em terras paraenses sem pressão por resultados mas com o mesmo foco. “Muito feliz com meus resultados no ano, só tenho a agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estar em uma equipe de ponta como a PowerHusky, que me ajudou a evoluir e dá todo suporte necessário. Estou animado essa última etapa, apesar de já ter conquistado o título, quero fechar com chave de ouro”, diz o Campeão da 50cc.

Recuperado da lesão no braço, quando se machucou nos treinos em Interlagos, em junho, o capixaba treinou muito para a final. Apesar de ter perdido a vice-liderança na 50cc, vem de duas vitórias na temporada e está preparado para buscar mais um pódio. “Me recuperei 100%, consegui me preparar bem e principalmente na última semana foi muito bom o treino que fiz. Estou bem confiante e quero mais um pódio”, diz Henrique Spinassé, 9 anos.

Na MX2JR, Pietro Piroli (FC250), é o vice-líder do campeonato. Após uma fratura no punho, o gaúcho de Tapejara, não se abalou e correu as três últimas etapas com dor e conquistou pódios em todas e segue mostrando sua evolução, a cada prova. “Estou melhor da fratura agora, tive bons treinos e evolui bastante. As expectativas para essa final são boas e, agora vou consegui manter o bom ritmo”, explica Pietro, 15 anos, que em 2023 conquistou o título da MXJR para a equipe e neste ano subiu de categoria.

Já na MXJR, com a TC85, outro gaúcho, mas de Caxias do Sul, Vicente Nunes estreou em nova categoria nesta temporada. “Muita vontade de acelerar nesta última etapa do BRMX, buscando subir no pódio mais uma vez! Consegui imprimir um ritmo bom de treinos e as expectativas são as melhores possíveis para Ponta Grossa!”, avisa o gaúcho de Caxias do Sul, que devido as enchentes do seu estado ficou fora de três etapas do campeonato.

E quem está de volta é Heitor Matos (TC65), que abriu o campeonato vencendo as duas primeiras provas mas sofreu uma fratura no braço, passou por cirurgia e ficou fora da disputa por quatro etapas e voltou a acelerar. “Vou dar o meu melhor mas estou indo para me divertir, porque não estou mais brigando pelo título. Feliz por voltar nesta última etapa”, diz o paulistano de 11 anos.

A equipe PowerHusky Husqvarna/Itaminas conta com patrocínio da Husqvarna Brasil, Itaminas, S3 Brasil, Goldentyre Brasil, Circuit Equipment, Ride 100% e Grupo 2W Motors.

Programação – Final Campeonato Brasileiro de Motocross 2024

Motódromo de Ponta Grossa (PR)

3/8 (Sábado)

Treinos classificatórios

Das 12h15 às 12h45 – MX2

Das 12h50 às 13h20 – MX1

Das 13h25 às 13h40 – MX4

14h10 – 50cc – Prova classificatória

14h30 – MX2JR – Prova classificatória

Das 15h às 15h25 – MX3

15h35 – MXJR – Prova classificatória

15h55 – MXF – Prova classificatória

16h15 – 65cc – Prova classificatória

Prova

17h20 – 50cc (15min + 2 voltas)

4/8 (Domingo)

Warm-up

Das 8h às 8h15- MX2 / MX2Jr

Das 8h20 às 8h35 – MX1

Das 8h40 às 8h50 – MX4

Das 8h55 às 9h05 – 65cc

Das 9h10 às 9h20 – MXF

Das 9h25 às 9h35 – MXJr

Das 9h40 às 9h50 – MX3

Provas

10h15 – MX4 (15min + 2 voltas)

10h45 – 65cc (15min + 2 voltas)

11h10 – MXF (15min + 2 voltas)

12h25 – MX2 / MX2Jr (30 min + 2 voltas)

13h25 – MX1 (30min + 2 voltas)

14h20 – MX3 (20min + 2 voltas)

14h55 – MXJr (20min + 2 voltas)

15h45 – Elite MX – MX1 + MX2 – (30min + 2 voltas)

16h30 – Pódio das categorias Elite MX, MX1 e MX2

* A programação sujeita a alterações

Ranking Campeonato Brasileiro de Motocross (após Interlagos)

50cc

1 – Pietro Fraga – 169 pontos (PowerHusky Husqvarna /Itaminas)

2 – Vitor Brito – 123 pontos

3 – Juarez Dinamite – 120 pontos

4 – Henrique Spinassé – 119 pontos (PowerHusky Husqvarna /Itaminas)

5 – Ben Sagae – 73 pontos

65cc (seis primeiros)

1 – Lorenzo Ricken – 147 pontos (PowerHusky Husqvarna /Itaminas)

2 – Zion Berchtold – 138 pontos

3 – Henri Krug – 137 pontos

4 – Jeffin Junior – 102 pontos

5 – Enzo Gabriel – 99 pontos

6 – Tony Piroli – 75 pontos

7 – Heitor Matos – 67 pontos (PowerHusky Husqvarna /Itaminas)

MX2JR

1 – Vitor Borba – 209 pontos

2 – Pietro Piroli – 161 pontos (PowerHusky Husqvarna /Itaminas)

3 – Arthur Gomes – 155 pontos

4 – Gabriel Cirino – 123 pontos

5 – Wagner Santos – 103 pontos

MXJR

1 – Caio Grosbelli – 172 pontos

2 – Pablo Galdino – 148 pontos

3 – Francesco Copetti – 119 pontos

4 – Enzo Fialho – 116 pontos

5 – Vitor Rocha – 103 pontos

13 – Vicente Nunes – 43 pontos (PowerHusky Husqvarna /Itaminas)