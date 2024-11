Finais do vôlei fecham os Jogos de Primavera neste domingo

A 50º edição dos Jogos da Primavera, tradicional competição organizada pela Prefeitura de Diadema, será encerrada neste domingo, 24 de novembro, com a grande final do vôlei. Vão jogar, a partir das 8h, no Ginásio Ayrton Senna (Rua Oriente Monti, 115 – Centro), as equipes femininas Brasmetal, da Vila Oriental, e Phoenix Garrafão, do bairro Piraporinha; e, entre as equipes masculinas, FLN e LME, ambas do Taboão.

Participam dos Jogos da Primavera cerca de 880 atletas, que competem nas modalidades basquete, handebol e voleibol. Os competidores estão distribuídos nas categorias Livre, para atletas nascidos até 2008, nos naipes masculino e feminino, e categoria Sub-15 Primaverinha, que contempla os nascidos em 2009, 2010 e 2011.

Se inscreveram para a disputa atletas vinculados a clubes esportivos, escolas, entidades religiosas, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços que sejam sediados em Diadema.

Estão previstos troféus para as entidades campeãs e vice-campeãs e medalhas para as equipes campeãs e vice-campeãs.

O Brasmetal Vila Oriental chegou à final depois de vencer Alfa Volei Diadema por dois sets a zero e o Phoenix Garrafão Adulto depois de superar a equipe de As Minas Tá On pelo mesmo placar. Já entre as equipes masculinas, o placar das semifinais foram: FLN 2X0 Chacara 3 Irmãos e LME 2X0 Union-X.