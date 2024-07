Finais do JEESP sub-14 movimentam o mês de agosto

Agosto começa com definições nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP). Mais de 3.500 alunos das redes de ensino municipal, estadual e privada do Estado disputam as finais da categoria sub-14 a partir da próxima quinta-feira (1).

A Etapa I, com participação de alunos das escolas estaduais e ETEC’s, acontece de 1 a 9. Já a Etapa II, que conta com escolas municipais, federais e particulares, vai de 12 a 17. As modalidades em disputa são basquete, damas, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez e os jogos das duas etapas se distribuem em quatro sedes: Águas de Lindóia, Lindoia, Socorro e Itapira. Alunos e professores ficarão hospedados em 19 hotéis da região.

Os vencedores das etapas I e II se encontram dia 18 na Finalíssima (Etapa IV), também nas mesmas cidades-sede. Aos campeões de futsal, basquete, handebol vôlei, xadrez individual e tênis de mesa, essa fase vale vaga nos Jogos Escolares Brasileiros sub-14, que será disputado no Recife (PE), entre 20 de setembro a 3 de outubro.