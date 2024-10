Finados: Confira o abre e fecha dos equipamentos culturais em SP

ABRE E FECHA NOS DIAS 02 (SÁBADO), 03 (DOMINGO)

FINADOS

Arquivo Histórico Municipal – estará fechado nos dois dias.

Beco Do Pinto – estará aberto nos dois dias das 9h às 17h.

Biblioteca Mario De Andrade: veja quadro abaixo.

Edifício Sede DIA 02/11/24

SÁBADO DIA 03/1124

DOMINGO Biblioteca Mário de Andrade e

Espaço de Convivência estará aberto estará aberto Coleção Circulante e Sala Infantil estará fechado estará fechado

Bibliotecas De Bairro – estarão fechadas nos dois dias.

Bibliotecas = Monteiro Lobato, Álvares De Azevedo, Cora Coralina, Pe. José De Anchieta, Raul Bopp, – Viriato Correa E Paulo Setúbal – estarão fechadas nos dois dias.

Bosques De Leitura – estarão abertos só no dia 03.

Capela Do Morumbi – estará aberta nos dois dias das 9h às 17h.

Casa De Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Júlio Guerra Casa Amarela) – estará fechada nos dois dias.

Casa Da Imagem (antiga Casa nº1) – estará aberta nos dois dias das 9h às 17h.

Casa De Cultura Brasilândia – estará fechada nos dois dias.

Casa De Cultura Butantã – estará aberta nos dois dias.

Casa De Cultura Campo Limpo – estará fechada nos dois dias.

Casa De Cultura Da Vila Guilherme (Casarão) – estará fechada nos dois dias.

Casa De Cultura Freguesia Do Ó (Salvador Ligabue) – estará aberta nos dois dias.

Casa De Cultura Guaianases – estará aberta só no dia 03.

Casa De Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes) (Espaço Cultural Casa Da Fazenda) – estará fechada nos dois dias.

Casa De Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) – estará aberta nos dois dias.

Casa De Cultura Itaim Paulista – estará aberta só no dia 03.

Casa De Cultura Itaquera (Raul Seixas-Parque Raul Seixas) – estará aberta só no dia 03.

Casa De Cultura M’ Boi Mirim – estará aberta só no dia 03.

Casa de Cultura de Parelheiros – estará fechada nos dois dias.

Casa De Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso De Mendonça) – estará fechada nos dois dias.

Casa De Cultura São Mateus – estará fechada nos dois dias.

Casa De Cultura São Miguel Paulista (Antônio Marcos) – estará aberta só no dia 03.

Casa De Cultura São Rafael – estará fechada nos dois dias.

Casa De Cultura Tremembé – estará fechada nos dois dias.

Casa De Cultura Do Ipiranga (Chico Science) – estará aberta só no dia 03.

Casa Do Bandeirante – estará aberta nos dois dias das 9h às 17h.

Casa Do Grito – estará aberta nos dois dias das 9h às 17h.

Casa Do Modernista – estará aberta nos dois dias das 9h às 17h.

Casa Do Sertanista (Casa do Caxinguí) – estará aberta nos dois dias das 9h às 17h.

Casa Do Tatuapé – estará aberta nos dois dias das 9h às 17h.

Centro Cultural Da Diversidade (Teatro Décio De Almeida Prado) – estará aberto nos dois dias das 10h às 22h.

Centro Cultural Da Juventude Ruth Cardoso – estará aberto só no dia 03 das 10h às 18h.

Centro Cultural Da Penha – estará aberto no dia 02 das 10h às 22h e no dia 03 das 10h às 21h.

Centro Cultural De Vila Formosa – estará aberto no dia 02 das 9h às 20h e no dia 03 das 09h às 17h.

Centro Cultural Do Grajau (Palhaço Carequinha) – estará aberto só no dia 03 das 10h às 17h.

Centro De Culturas Negras – estará aberto só no dia 03 das 09h às 18h.

Centro Cultural Olido – estará aberto no dia 01 das 11h às 21h e no dia 03 das 11h às 18h.

Centro Cultural Santo Amaro – estará aberto só no dia 03 das 12h às 20h.

Centro Cultural São Paulo – ver tabela abaixo.

Centro Cultural Tendal Da Lapa – estará aberto no dia 02 das 09h às 20h e no dia 03 das 10h às 19h.

Centro De Formação Cultural Cidade Tiradentes – estará aberto no dia 02 das 09h às 16h e no dia 03 das 09h às 22h.

Centro Da Memória Do Circo – estará aberto no dia 02 das 11h às 20h e no dia 03 das 11h às 18h.

Centro De Referência Da Dança – CRD – estará fechado nos dois dias.

Chácara Lane – estará aberta nos dois dias das 9h às 17h.

Escola Municipal De Bailado – estará fechada todos os dias

Escola Municipal De Iniciação Artística – estará fechada todos os dias

Escola Municipal De Música – estará fechada todos os dias

Fundação Teatro Municipal/Praça Das Artes – verificar programação no site: www.theatromunicipal.org.br

Hemeroteca – atendimento mediante agendamento.

Monumento Á Independência (Cripta Imperial) – estará fechada todos os dias sendo restaurada e não há data para reabertura.

Ônibus Da Cultura – está temporariamente suspenso.

Pavilhão Das Culturas Brasileiras – estará fechado todos os dias só conta com atividades internas de funcionários.

Polo Cultural E Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) – estará aberto nos dois dias das 10h às 19h.

Polo Chácara do Jockey – estará aberto só no dia 03 das 10h às 18h.

Ponto De Leitura Piqueri – estará aberto só no dia 03.

Ponto De Leitura Jardim Lapena – estará aberto só no dia 03.

Sítio Da Ressaca – estará aberto nos dois dias das 9h às 17h.

Sitio Morrinhos – estará fechado nos dois dias está sendo restaurado e não há data para reabertura.

Solar Da Marquesa De Santos – estará aberto nos dois dias das 9h às 17h.

Teatro Alfredo Mesquita – estará aberto no dia 02 das 14h às 23h e no dia 03 das 14h às 21h.

Teatro Artur Azevedo – estará aberto no dia 02 das 14h às 23h e no dia 03 das 14h às 21h.

Teatro Cacilda Becker – estará aberto no dia 02 das 14h às 23h e no dia 03 das 14h às 21h.

Teatro Flávio Império – estará aberto dia 02 – Parque Daniel Marques das 06h às 19h e Teatro das 10h às 21h. No dia 03 – Parque Daniel Marques das 06h às 19h e Teatro das 10h às 20h.

Teatro João Caetano – fechado para reforma.

Teatro Paulo Eiró – estará aberto no dia 02 das 14h às 23h e no dia 03 das 14h às 21h

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO (CCSP)