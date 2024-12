Fim do ano em SP tem descontos em hotéis, restaurantes e passeios

Até 3 de janeiro de 2025 os moradores da Grande São Paulo e os turistas que visitarem a capital poderão aproveitar os descontos e promoções que fazem parte da São Paulo Best Week (SPBW). A iniciativa é da SPTuris, empresa de turismo e eventos da Prefeitura, como forma de diminuir a queda das atividades comerciais que normalmente acontece nos últimos dias do ano.

São descontos de até 25% em mais de 40 hotéis de todas as regiões, além passeios gratuitos e promoções em restaurantes, bares, comércio e serviços.

As ofertas podem ser consultadas pelo site www.spturis.com/spbw.

“Por conta das festas de final de ano não acontecem os grandes eventos, que mantêm aquecido o turismo e o consumo na cidade. A qualidade dos serviços e dos atrativos é a mesma, em um período mais calmo, com menos trânsito e transportes coletivos mais vazios. Ou seja, ótimo para aproveitar tudo o que a cidade oferece e ainda economizar”, explica Gustavo Pires, presidente da SPTuris.

Entre outros, fazem parte da SPBW os bares Guanabara, Brahma, Leo e Boteco 28 (Farol Santander), todos no centro da cidade; os hotéis paulistanos da plataforma Let’s Atlantica, que tem mais de 180 unidades em todo o País, os restaurantes L’Entrecote D’Olivier Rooftop e Alcachofra Natural e o histórico e recém reaberto Café Girondino.

Nos passeios com alguns dias gratuitos estão os museus de Zoologia, o de Arte Sacra, da Língua Portuguesa, de Arte Contemporânea, da Imigração, a Japan House e o das Favelas, que abriu o novo endereço, ao lado do Pátio do Colégio, bem no centro da cidade.

Estabelecimentos que tiverem interesse ainda podem cadastrar suas ofertas. Basta entrar no spturis.com/spbw e seguir as instruções.