Fim de semana tem Museu da Língua Portuguesa grátis e homenagem aos Beatles

Durante todo o mês de junho, o Museu da Língua Portuguesa, localizado no Centro Histórico de São Paulo, conta com uma programação gratuita aos finais de semana. Além da exposição “Línguas africanas que fazem o Brasil”, que começa no sábado (8), os visitantes também poderão participar da 3ª edição da Feira de Troca de Livros. A Feira funciona das 14h às 17h no Museu da Língua Portuguesa.

Para quem gosta de música e obras de arte, a dica é passar pelo Edifício Oswald de Andrade, localizado no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Até o dia 7 de julho, o espaço recebe a exposição “Lucy in the sky with sprays”, em homenagem aos Beatles. A exposição conta com 11 obras que transformam as músicas da banda inglesa em telas de grafitti. A entrada é gratuita e o Edifício Oswald de Andrade funciona das 10h às 21h.

O mês de junho também conta com programação especial no Museu das Culturas Indígenas, que comemora o seu segundo aniversário. O Museu prevê atividades gratuitas, como feira de artesanato e oficinas, exibição de documentários e debates sobre meio ambiente, sociobiodiversidade e patrimônio indígena. O Museu das Culturas Indígenas fica na região da Água Branca, em São Paulo.

Para fechar, o Museu da Imigração, localizado na Mooca, na capital paulista, recebe a exposição “Pertencimentos transnacionais”. Nela, quatro migrantes músicos de Guiné-Conacri vão apresentar registros audiovisuais e oficinas de dança. A exposição dura até agosto e tem entrada gratuita aos sábados.