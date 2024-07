Fim de semana tem feira de troca de livros e jogos no Museu da Língua Portuguesa

Neste fim de semana acontece a 4ª feira de troca de livros no Museu da Língua Portuguesa. O encontro gratuito no sábado estimula o público a trocar até oito livros entre os participantes ou com o Museu. Na segunda opção, o leitor troca quatro livros e adquire quatro ingressos válidos até 29 de dezembro deste ano.

Caso a pessoa queira doar mais livros ao Museu, não há limite, desde que respeitadas as categorias literárias indicadas. A atividade ainda promove mediação de leitura e conta com um espaço infantil. A feira acontece das 14h às 17h.

Quem passar pelo Museu da Língua Portuguesa, poderá ainda aproveitar para conhecer o projeto Estação Férias – Palavra com Raiz. Crianças de todas as idades terão acesso às oficinas, jogos e intervenções interativas sobre a presença das culturas africanas na identidade cultural brasileira. Para participar, basta comparecer no Saguão B e começar a brincar.

No Museu da Imigração, toda a família poderá aproveitar o Arraiá que acontece neste sábado. O evento celebra a riqueza e a diversidade da cultura nordestina, com apresentações musicais, comidas típicas, brincadeiras e muito mais. A festa acontece do meio-dia às 18h e a entrada é gratuita.

Em Campos do Jordão, até o dia 28 de julho, os visitantes podem conferir as atrações do Festival de Inverno. A programação gratuita conta com orquestras internacionais e uma variedade de conjuntos sinfônicos do estado de São Paulo. Ainda para quem estiver na cidade, o Museu Felícia Leirner oferece a “Orquestra de pandeiro”. Durante o encontro, às 11h de sábado, os participantes vão aprender a extrair sons do instrumento a partir de um repertório bem brasileiro.

E em Santos, no Museu do Café, as crianças aprenderão uma deliciosa variação do tradicional brigadeiro com um toque de café. Para participar da oficina, as crianças precisam ter entre 5 e 12 anos e retirar uma senha com 30 minutos antes da ação, no Espaço Café com Leite. As vagas serão limitadas.