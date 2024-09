Fim de Semana Sustentável no Planetário do Parque do Carmo

Nos dias 21 e 22 de setembro, o Instituto Akatu e a UMAPAZ, da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA) de São Paulo, vão realizar o Fim de Semana Sustentável no Parque do Carmo. A programação para toda a família inclui atividades com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados à água, resíduos e energia.

O evento contará com oficinas, brincadeiras, atividades culturais e educativas promovidas de forma gratuita para o público geral do Parque do Carmo. A diversidade de temas e os formatos das oficinas buscam aproximar a população da cidade de práticas mais sustentáveis no cotidiano e promover experiências interativas que estimulem a reflexão, a criatividade e o engajamento ativo dos participantes.

“Realizar o Fim de Semana Sustentável no Parque do Carmo tangibiliza para a população as práticas sustentáveis, estimulando que crianças, adolescentes e suas famílias conversem sobre a temática e percebam que adotar práticas mais sustentáveis pode ser fácil e divertido”, comenta Gabriela D’Amaral, coordenadora de projetos de Educação do Akatu.

A diversão para toda família está garantida com a oficina de lançamento de foguetes de garrafa pet. O público também vai aprender a confeccionar carteiras ecológicas com sacolinhas recicladas. E não para por aí!

O projeto também vai sensibilizar e mobilizar estudantes e profissionais da Educação de escolas públicas do entorno do Parque do Carmo, na Zona Leste da capital. As ações educativas para a sustentabilidade realizadas pelas instituições ganham uma mostra especial para multiplicar e inspirar a troca de conhecimento para a sustentabilidade entre a comunidade escolar.

“Ao promover esse evento, a UMAPAZ busca despertar o interesse e estimular mudanças de hábitos das pessoas frente às questões socioambientais”, comenta Gabriela Chabbouh, diretora de formação em Educação Ambiental e Cultura de Paz da UMAPAZ. “Estamos muito animados, porque essa é uma grande oportunidade de levarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para mais perto da população.”

Evento gratuito

Quando: 21 e 22 de setembro, sábado e domingo – para público geral

Horário: 9h às 17h

Onde: Planetário do Parque do Carmo (Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 – Itaquera – São Paulo – SP – CEP: 08270-580)