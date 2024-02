Fim de semana repleto de atrações no Atrium Shopping

O último fim de semana de fevereiro no Atrium Shopping tem oportunidades de diversão para toda a família. Dias 24 e 25 o empreendimento recebe eventos que prometem alegrar tanto a criançada quanto os adultos, com as últimas datas do lúdico Chá das Princesas, peça de teatro infantil, aula aberta de ritmos, show cover do Queen e a segunda edição de 2024 do Encontro de Carros Antigos.

Atração que já fez a coroação de centenas de princesas e príncipes no Atrium Shopping, o Chá das Princesas foi prorrogado até os dias 24 e 25, proporcionando uma tarde mágica para a criançada. Em um espaço especialmente decorado para o evento da realeza, as personagens dos contos de fadas Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela recebem as crianças para tomar um delicioso chá e participar do baile real, com direito a coroação de cada participante mirim e fotos.

São três opções de horários para participar da atração: 14h, 16h e 18h, em ambos os dias. Os ingressos – limitados por dia e hora – para esta atração imersiva imperdível devem ser adquiridos com antecedência através do site do evento: www.chadasprincesasoficial.com.br. Dúvidas e mais informações no WhatsApp (19) 99425-9426.

Já para aqueles que gostam de carros e querem curtir um dia de nostalgia no Atrium, o empreendimento ainda promove mais um Encontro de Carros Antigos, no dia 25, das 8h às 14h, promovido pela Classic Cars e participação especial da Insane Cars BR, que marca presença com um Mitsubishi Eclipse vermelho todo personalizado como o personagem Relâmpago McQueen, da animação Carros.

O evento acontece no Estacionamento -1 e conta ainda com diversas outras raridades, além de modelos que fizeram e fazem história. Em janeiro, por exemplo, o primeiro encontro do ano reuniu carros de todos os tipos (inclusive modificados), anos, tamanhos e valores: chegando a modelo de até 1 milhão de reais.

Para participar, quem quiser pode fazer a doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis, que serão revertidos às ações da Casa Ronald McDonald ABC, a qual tem por propósito ser uma casa longe de casa, oferecendo apoio integral às crianças e aos adolescentes acometidos pelo câncer e que realizam o tratamento nos hospitais acompanhados de suas famílias. O evento de janeiro arrecadou mais de 220 kg.

Aliás, desde o fim de 2023 o Atrium Shopping conta com a Século XX Veículos de Coleção, loja que vende carros e motos antigas e também de colecionador em um espaço devidamente decorado e ambiente totalmente voltado ao segmento, bem ao estilo retrô.

No palco da Praça de Alimentação

O palco da Praça de Alimentação do Atrium Shopping neste fim de semana não para. No sábado o empreendimento convida, em parceria com a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Santo André, para uma aula aberta de ritmos às 14h, com o professor André. Para participar não tem limite de idade, basta chegar ao local com muita disposição.

A noite, às 19h, no palco da Praça de Alimentação o público curte a banda Special Queen Cover com uma apresentação que é sucesso por onde passa. O grupo, campeão do Coverground 2019 – Festival de Bandas Tributo de SP – leva os presentes para uma viagem no tempo com músicas que marcaram época e fazem sucesso até hoje, por várias gerações.

E, para finalizar o fim de semana especial e mágico, no domingo, às 15h, o local recebe a peça teatral ‘Aventuras no Sítio do Pica Pau Amarelo’, com o conto ‘O Medo’, de Monteiro Lobato, da produtora Cia Cambaio. A apresentação traz Pedrinho e a boneca Emília em uma aventura para capturar um Saci, na qual precisam enfrentar seus medos e acabam fazendo novas amizades com os seres da mata.

Chá das Princesas

De 24 e 25/02

Sábados e domingos às 14h, 16h e 18h

Piso Térreo

Ingressos no site: www.chadasprincesasoficial.com.br

Aula Aberta de Ritmos

Dia 24, às 14h

Praça de Alimentação

Peça ‘Aventuras no Sítio do Pica Pau Amarelo’

Dia 25, às 15h

Praça de Alimentação

Show Queen Cover

Dia 25, às 19h

Praça de Alimentação

2º Encontro de Carros Antigos

Dias 25, das 8h às 14h

Estacionamento -1

Evento gratuito

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André