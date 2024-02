Fim de semana em SP tem esquenta para o Carnaval e exposição sobre cultura japonesa

Em ritmo de esquenta para o pré-carnaval, o Museu da Língua Portuguesa terá programação especial para todas as idades neste final de semana. No domingo, às 10h, integrantes do Samba do Bule oferecem a Oficina de Musicalização Infantil para as crianças. A oficina será o ‘esquenta’ para a apresentação do bloco Cornucópia Desvairada, com instrumentos de sopro e percussão e um repertório cheio de forró, maracatu, axé, brega e samba.

No Paço das Artes, a mostra ‘E o palhaço, quem é!?’ reúne obras de mais de quarenta artistas. Entre elas, há imagens icônicas de palhaços reproduzidas em fotografias históricas e pinturas. A exposição é gratuita até o fim de março.

Já o Museu da Imigração traz uma mostra sobre a diáspora japonesa, reunindo fotografias, pinturas e diversas técnicas que exploram os contrastes entre os elementos da luz e da sombra. A entrada é gratuita aos sábados.

Até o dia 18 de fevereiro, os fãs de filmes de horror e suspense podem conferir a megaexposição ‘Terror no cinema’, no Museu da Imagem e do Som. A mostra transporta os visitantes à atmosfera dos longas com estímulos sonoros, visuais e olfativos, de forma lúdica e informativa, levando o público ao universo de clássicos do cinema.

E durante todo o mês de fevereiro, as Fábricas de Cultura do interior, litoral e região metropolitana, terão apresentações teatrais, rodas de conversa e leitura, festas à fantasia, blocos, oficinas, aulas e muito mais. Para acessar toda a programação, visite o site: fabricadecultura.org.br