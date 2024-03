Fim de semana em SP tem circo e programação teatral

A dica para este fim de semana vai para o espaço Mundo do Circo, que terá uma programação especial nos próximos dias para homenagear a arte circense. No sábado (23), os irmãos Becker abrem as atividades com uma apresentação de malabarismo. No domingo (24), a apresentação será da Palhaça Rubra. Já na terça da semana que vem, o show está na conta do Circo de Emoções. O espaço fica na Avenida Cruzeiro do Sul, na Zona Norte da capital paulista e toda a programação é gratuita.

No mesmo endereço, desta vez na Biblioteca de São Paulo, os interessados poderão aproveitar uma viagem gastronômica em homenagem à escritora brasileira Hilda Hilst. No domingo, serão feitos pratos citados nas obras da autora. A atividade é em comemoração ao Dia Mundial da Poesia.

Ainda neste fim de semana, o destaque também vai para as Fábricas de Cultura. A programação começa nesta quinta (21), em Sapopemba. O espaço receberá o espetáculo de teatro Recontando Esopo, que junta performances teatrais com contação de história. No sábado, o espetáculo estará presente na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. A programação é gratuita.

Ainda para quem gosta de teatro, o Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, em São Paulo, continua com a exibição da peça “Estudo Para Fantasmas”. Escrita pelo norueguês Henrik Ibsen, a peça traz a história de uma mãe que tenta esconder o passado da família, mas acaba tendo que enfrentá-los de vez.

No interior, em Teodoro Sampaio e em Ouro Verde, o público poderá aproveitar o Encontro de Bandas e Fanfarras. Aberto ao público, o evento busca valorizar e difundir as atividades e ações culturais desenvolvidas nos territórios. As apresentações são gratuitas e acontecem na quinta e no sábado.