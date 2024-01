Fim de semana em SP tem Circo e programação especial de férias nos museus

A dica para este fim de semana vai para quem gosta de circo. No Mundo do Circo SP, no Parque da Juventude na Zona Norte de Sâo Paulo, pais e filhos poderão assistir aos espetáculos gratuitos no sábado e no domingo. A interação com o público promete muita diversão para toda a família. Os ingressos são distribuídos 1 hora antes de cada espetáculo, que começam às 17h.

Em Itaquera, a Oficina Cultural Alfredo Volpi convida o público a aproveitar o período de férias para aprender novas linguagens artísticas. A partir de sábado, começa a Oficina de Circo para Crianças que mostrará os princípios básicos da acrobacia. As aulas serão realizadas todos os sábados até 24 de fevereiro.

Na Fábrica de Cultura Capão Redondo, a criançada poderá brincar com jogos do mundo inteiro em comemoração ao aniversário de São Paulo. A atração acontece no sábado, a partir das 14h. A Caravana Lúdica apresenta ao público jogos de diferentes épocas e países.

Lembrando que os museus de São Paulo continuam com uma programação especial de férias, como Museu do Futebol com uma série de brincadeiras gratuitas para toda família na Praça Charles Miller e o Museu da Língua Portuguesa com uma programação voltada para o público de todas as idades.

No interior, em Tupã, o Museu Índia Vanuíre, oferece atividades que promovem o acesso à arte e à cultura de forma lúdica e interativa. Todas as atividades são gratuitas.

E anota na agenda! Para semana que vem, os equipamentos culturais de São Paulo terão uma programação especial para comemorar o aniversário da capital paulista. Você fica por dentro de todas essas atividades pelo Portal do Governo de São Paulo e pelas redes sociais.