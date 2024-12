Fim de semana em SP tem CCXP, Feira Criativa e temporada de Natal no Mundo do Circo

Pelo segundo ano consecutivo, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas comparece ao maior evento de cultura geek do país: a CCXP. A pasta possui um estande repleto de atrações, como karaokê, games e apresentações de cosplay. O espaço deste ano na CCXP também mostra a diversidade cultural da capital paulista, trazendo referências de bairros icônicos, como Mooca, Liberdade e Centro.

No Edifício Oswald de Andrade, ao longo de todo mês de dezembro, o CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura oferece uma programação diversificada. Neste sábado, acontece nas áreas externas e internas a Feira de Arte de Rua Oswald de Andrade, com grafites, performances, workshops e intervenções artísticas. Toda a programação é gratuita.

E a magia do Natal chegou ao Mundo do Circo SP: até o dia 22 de dezembro, o espaço apresenta a temporada de Natal, com cortejo circense natalino, em diversos horários, totalizando mais de 40 sessões. Além disso, o espaço recebe decoração especial que inclui um Papai Noel gigante, máquina que imita neve e túnel de oito metros super iluminado.

Neste sábado e domingo, a Pinacoteca promove a Feira Criativa de Cultura Circular, trazendo opções autorais e artesanais de moda, design, acessórios e bem-estar, além de alimentação e shows. A entrada é gratuita.

E no interior, em Brodowski, o Museu Casa de Portinari recebe, neste final de semana, a peça “AnDança da Morte e dUmZé”, do Grupo Teatral Apanela. A companhia é especializada em teatro de rua e a apresentação acontece a partir das 15h.