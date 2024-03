Fim de semana em SP tem atividades do mês das mulheres e oficinas culturais

A dica para este fim de semana vai para as mulheres. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, vários espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo estão com uma série de atividades especiais.



No Museu da Língua Portuguesa, o Núcleo Educativo promove duas visitas temáticas. A primeira ocorre já neste domingo e o público pode observar na exposição as diversas facetas do trabalho desenvolvido por mulheres indígenas, negras ou brancas.



Ainda no domingo, a Fábrica de Cultura Jardim São Luís, em São Paulo, promove uma feira de empreendedorismo periférico com artistas e criadores locais. O evento vai das 14h às 20h, e contará com roda de conversa, venda de brechós locais e apresentações musicais.



No sábado, no Museu das Favelas acontece a partir das 14h uma roda de conversa com três convidadas de diferentes gerações para compartilhar experiências e reflexões sobre as condições sociais que impactam as mulheres ao longo das décadas.



Ainda durante todo o mês de março as Oficinas Culturais Alfredo Volpi, Maestro Juan Serrano e Oswald de Andrade, realizam atividades para os fãs das diferentes linguagens artísticas.



As questões das mulheres amazônicas, brincadeiras lúdicas para crianças e música são algumas das atrações. Neste sábado, por exemplo, acontece na unidade Alfredo Volpi a oficina de Carimbo Postal, onde o público produz os próprios carimbos no processo fotográfico e com estamparia. Todas as atividades são gratuitas e podem ser conferidas pelo site: https://oficinasculturais.org.br/