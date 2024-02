Fim de semana em SP tem Ano Novo Chinês, festival geek e Circo com arte marcial japonesa

A dica para este fim de semana vai para a comemoração do Ano Novo Chinês no Museu da Imigração. Na programação especial de sábado e domingo, o público poderá desfrutar de uma série de atividades que revelam um pouco mais sobre a medicina, cultura, música e culinária chinesa.

Os visitantes também poderão assistir à famosa dança do dragão e do leão chinês, além de uma demonstração de luta de Kung Fu. No sábado, a entrada é gratuita e no domingo custa R$16 a inteira e a meia R$8.

No sábado, os fãs de cultura geek podem aproveitar o festival que ocorrerá ao longo de todo dia na Fábrica de Cultura em Diadema. O evento proporciona entretenimento para todos os gostos com atrações musicais, exposições de arte, oficinas de desenhos e muito mais. Todas as atividades são gratuitas.

Já para quem gosta de circo, no domingo, acontece o espetáculo A Casa do Gelatina, no Mundo do Circo, no Parque da Juventude. A apresentação especial conta com a presença do Dojo Samuru e de alunos de aikidô, que é uma arte marcial japonesa. O espetáculo começa às 17h.

E coloca na agenda! Na quinta-feira que vem, acontece o concerto gratuito na Sala São Paulo com as três finalistas do Concurso Compositoras Latino-Americanas promovido pela Fundação Osesp. Os ingressos podem ser retirados a partir do meio-dia desta sexta-feira. Para quem não conseguir acompanhar de perto, haverá transmissão ao vivo no YouTube da Osesp.