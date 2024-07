Fim de semana em Campos do Jordão terá música para todos os gostos

O Festival de Inverno de Campos do Jordão entra na reta final ao chegar ao seu penúltimo fim de semana. O evento é o maior de música clássica da América Latina e desde 29 de junho vem encantando visitantes de Campos do Jordão, que, além da programação do Festival, podem aproveitar as outras atrações da cidade.

O Parque Capivari segue sendo um dos grandes pontos de destaque da cidade na temporada. Além dos concertos do Festival, o espaço recebe apresentações musicais que prometem agradar a todos os gostos. Nesta sexta-feira, 19, às 11h e também às 14h, os visitantes conferem o espetáculo “Aventura na Montanha: o Musical”. Às 15h, tem show da Banda Dr. Drive. Já no sábado, 20, e domingo, 21, quem estiver pelo Capivari poderá conferir o show itinerante da Banda Mississipi Jazz, em horários alternados.

O Museu Felícia Leirner dá sequência no Projeto “Pôr do Sol”, com apresentações musicais realizadas no Mirante. Nesta sexta-feira, às 16h30, tem show com “Os Janjos”, com um repertório que vai de Alceu Valença, Falamansa, Fagner e forró até reggae e músicas românticas e dançantes. No sábado é a vez do “Conjunto Aguará” brindar o público com um repertório de choro com muita versatilidade na proposição de arranjos. A entrada para os dois dias é gratuita e os ingressos de cortesia podem ser retirados a partir das 15h.

Festival continua

Também nesta sexta-feira, às 20h30, a Orquestra Juvenil Nacional do Sodre de Montevidéu se apresentará no Auditório Claudio Santoro sob a regência de Ariel Britos, e às 19h15, desta vez no Hotel Toriba, hóspedes e convidados conferem a apresentação de Gustavo de Francisco na flauta doce e Leandro Isaac Motta no piano.

No sábado, às 11h, no Parque Capivari, a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes se apresentará sob a regência de Lelis Gerson, com Tati Reis como soprano. Às 16h, também no Parque Capivari, haverá apresentação da Orquestra Guarany sob a regência de Natália Larangeira.

Ainda no sábado, às 17h, na Capela do Palácio Boa Vista, tem a apresentação do Brazilian Winds Ensemble, composto por Joana Gorenstein na flauta, Franklin de Sousa no oboé, Ariane Rovesse no clarinete, Johann Pereira na trompa e Sandra Ribeiro no fagote. Às 20h30, no Auditório Claudio Santoro, a Orquestra do Festival será regida por Maximiano Valdés.

No domingo, às 11h, na Capela do Palácio Boa Vista, se apresentarão Livia Lanfranchi no flauto traverso, Luis Otávio Santos no violino barroco, Rafael Cesário no violoncelo barroco e Alessandro Santoro no cravo. Ao meio-dia, no Parque Capivari, será a vez da Orquestra Sinfônica Municipal de Jundiaí. Às 16h30, no Auditório Claudio Santoro, os visitantes conferem a apresentação gratuita da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas – OSMC. E às 16h15, no Hotel Toriba, tem música ao vivo com o Coral Jovens Cantores de Campos do Jordão AME-CJ, sob a regência do maestro Getúlio Jr.

As apresentações do Toriba acontecem em paralelo com o Festival e informações sobre compra de ingressos para essas atrações em específico devem ser consultadas pelo e-mail [email protected].