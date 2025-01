Fim de ano: Mais de 1,8 milhões de veículos passaram pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

A Ecopistas registrou a passagem de 1.838.601 veículos pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, em direção ao interior, durante os feriados de Natal e Ano Novo, das 0h de sexta-feira, 20 de dezembro, até às 23h59 de quarta-feira, 1° de janeiro. O movimento foi superior a expetativa da concessionária em ambas as datas, superando 14% no Natal, com a passagem de 860.496 veículos e 2% no Ano Novo, com a passagem de 978.431 veículos. Ainda restam mais de 400 mil veículos no litoral e no interior que devem retornar a São Paulo.

Natal

A contagem de Natal ocorreu no período de 20 a 25 de dezembro. No sentido interior, o maior fluxo de veículos foi registrado no sábado, 21 de dezembro, entre 10h e 11h, quando 11.685 veículos passaram pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Já no retorno à Capital, o maior movimento foi contabilizado na quarta-feira, 25 de dezembro, entre 16h e 17h, quando 9.297 veículos utilizaram as rodovias administradas pela Ecopistas.

A concessionária prestou assistência a 898 usuários durante o período. Deste total, 488 atendimentos foram de socorro mecânico para veículos com falhas, 349 envolveram o uso de guinchos para remoção ou transporte, e 61 solicitações demandaram o auxílio médico.

Foram registrados ainda 42 acidentes no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, resultando em três vítimas fatais.

Ano Novo

A contagem de Ano Novo ocorreu no período de 26 de dezembro de 2024 e 1 de janeiro de 2025. No sentido interior, o maior fluxo de veículos foi contabilizado no sábado, 28 de dezembro, entre 11h e 12h, quando 11.009 veículos trafegaram pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Já no momento do retorno, sentido São Paulo, o tráfego mais intenso foi registrado na quarta-feira, dia 1° de janeiro, entre 16h e 17h, quando 10.475 mil veículos utilizaram as rodovias administradas pela Ecopistas.

Neste período, a concessionária prestou assistência a 1.038 usuários nas rodovias. Entre os atendimentos realizados, 570 foram relacionados a socorro mecânico, 390 envolveram o apoio de guinchos e 78 necessitaram de atendimento médico.

Durante as operações do feriado, foram registrados 46 acidentes no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sendo estes, sem mortes.