Fim de ano: 5 dicas para proteger seu coração dos excessos

Dezembro chegou, e com ele as tão aguardadas festas de fim de ano. É tempo de celebrar, reunir a família, reencontrar amigos e aproveitar momentos de alegria e confraternização. Entretanto, em meio a toda essa animação, é comum deixar de lado um aspecto fundamental: a saúde, especialmente a do coração.

As doenças cardiovasculares permanecem como a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo. “Fatores como hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo, diabetes, dislipidemia e tabagismo são grandes vilões do coração, e muitos deles podem ser agravados pelo excesso comum nas festas de fim de ano. Por isso, é essencial equilibrar a diversão com cuidados preventivos, garantindo que esses momentos especiais sejam vividos de forma saudável”, alerta David Titinger, cardiologista do Hospital e Maternidade São Luiz Guarulhos.

As ceias e jantares típicos dessa época são repletos de delícias, mas também costumam ser ricos em gorduras, sal e açúcar. “Esses ingredientes, quando consumidos em excesso, podem elevar o colesterol, aumentar a pressão arterial e provocar a retenção de líquidos, criando um cenário perigoso para quem já possui fatores de risco cardíaco”, explica o médico.

Além disso, o consumo excessivo de álcool, tão comum nas confraternizações, também pode ser prejudicial. “O álcool, em grandes quantidades, pode levar a arritmias, aumento da pressão arterial e até mesmo a eventos cardíacos mais graves, como infarto”, destaca o especialista.

De acordo com o cardiologista, outro desafio das festas é o sedentarismo temporário. Isso porque a rotina de final de ano, com compromissos sociais frequentes, faz com que muitas pessoas deixem de lado a prática regular de atividades físicas.

“A falta de exercícios, associada ao consumo elevado de calorias, pode resultar em ganho de peso e aumento da carga sobre o coração, que é o motor do corpo. Soma-se a isso o estresse comum dessa época, causado por planejamento de eventos, compras e compromissos, que pode elevar os níveis de cortisol no organismo, um hormônio que, em excesso, afeta negativamente o sistema cardiovascular”, enfatiza David Titinger.

Mas como aproveitar as festas sem prejudicar a saúde do coração? Aqui vão algumas recomendações que podem fazer a diferença:

Moderação é a chave: Desfrute das comidas típicas, mas sem exageros. Dê preferência a porções menores e inclua alimentos saudáveis no prato, como saladas, frutas e proteínas magras. Beba com responsabilidade: Intercale as bebidas alcoólicas com água ou sucos naturais para evitar a desidratação e reduzir os efeitos do álcool no organismo. Mantenha-se ativo: Mesmo com a agenda cheia, reserve um momento para atividades físicas, como caminhadas ou pequenas sessões de alongamento, que ajudam a melhorar a circulação e reduzir o estresse. Durma bem: O sono é essencial para a recuperação do organismo e o equilíbrio do coração. Priorize noites de descanso de qualidade, mesmo com os eventos sociais. Gerencie o estresse: Planeje-se com antecedência para evitar sobrecargas emocionais. Inclua momentos de relaxamento e lazer em sua rotina, como meditação ou leitura.

“Além dessas medidas, lembre-se de agendar um “check-up” médico antes ou logo após as festas. A consulta clínica e cardiológica é uma oportunidade valiosa para avaliar sua saúde, identificar fatores de risco e iniciar o próximo ano com mais segurança e bem-estar”, complementa o médico do São Luiz Guarulhos, da Atlântica D’Or – parceria entre a Rede D’Or e a Atlântica Hospitais e Participações, empresa controlada pela Bradseg Participações e parte do Grupo Bradesco Seguros.

Para pessoas com menos de 50 anos, recomenda-se realizar o “check-up” a cada dois anos, enquanto para aqueles com 50 anos ou mais, a recomendação é que seja feito anualmente.

“Cuide do seu coração não apenas nas festas, mas ao longo de todo o ano. Pequenas mudanças nos hábitos diários, como incluir alimentos saudáveis na dieta, praticar exercícios regularmente e evitar o uso de tabaco e álcool em excesso, podem trazer grandes benefícios para a sua saúde cardiovascular”, finaliza o especialista.

