Filmes em Realidade Virtual levam espectadores para dentro da narrativa no POW Festival

Com sessões ao longo de todo o dia, os filmes em Realidade Virtual prometem colocar os espectadores e os cinéfilos no centro da narrativa, permitindo que se transponham para histórias impactantes e emocionantes.



Dois curtas-metragens são assinados pelo diretor e roteirista Tadeu Jungle, reconhecido no cenário audiovisual e sócio-fundador da JUNGLEBEE XR. O primeiro é “Rio de Lama”, um documentário que aborda a tragédia ambiental de Mariana, em Minas Gerais. Com uma narrativa melancólica e delicada, o filme retrata os sobreviventes do rompimento da barragem da Samarco, contrastando a devastação da vila de Bento Rodrigues com as memórias alegres de seus moradores. O curta foi a primeira exibição pública de Realidade Virtual no Brasil e recebeu reconhecimento internacional, incluindo prêmios na ONU. Através da VR, os espectadores são levados a vivenciar a realidade desses sobreviventes, criando uma conexão emocional profunda com a história.



O segundo é “Cativeiro”, que explora o delicado tema do tráfico de animais silvestres no Brasil. A proposta do filme é possibilitar ao público vivenciar a experiência sob o ponto de vista de um pássaro, capturado na floresta e vendido como um presente para uma família. A trama se desenrola quando a ave, que já está em situação vulnerável, adoece e é levada pela filha da família a um Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). Com essa perspectiva inovadora, “Cativeiro” não apenas entretém, mas também educa sobre as consequências do tráfico de animais, estimulando a empatia do espectador.



A XRBR (Associação Brasileira de Realidade Estendida) também selecionou alguns títulos especialmente para o evento. “Água de Beber” recria o momento em que os músicos Tom Jobim e Vinícius de Moraes compuseram o sucesso mundial da bossa nova. “Gravity (Gravidade VR)” mostra dois irmãos flutuando entre objetos, amarrados por uma corda, em meio a uma queda infinita. “Eu sou você” aborda assédio sexual dentro de empresas (para maiores de 18 anos). “Rota Afro” enaltece histórias e memórias da comunidade negra nas cidades de Campanhas, Piracicaba, Vinhedo e Rio Claro. Por fim, “Mytika – A Semana de Arte Moderna” leva o espectador, junto com os irmãos Manga e Leco, através da história da arte, se aprofundando no movimento modernista no Brasil, bem como na Semana de Arte Moderna de 1922.



Os filmes são gratuitos e destacam o potencial da Realidade Virtual como uma ferramenta poderosa para contar histórias e gerar impacto social. As exibições dos curtas acontecem dentro do horário do festival, das 10h às 21h.



O POW Festival



O POW Festival acontece no espaço A Fábrica, em Ribeirão Preto, das 10h às 21h. O evento, que celebra criatividade, inovação, tecnologia, sustentabilidade e empreendedorismo, contará com mais de 50 atrações gratuitas, incluindo palestras, workshops, oficinas e performances interativas. Com atividades que visam entreter, educar e inspirar, o festival promete encantar o público e envolver toda a família.



Agenda

Data: 19 e 20 de outubro de 2024

Local: A Fábrica – R. Mariana Junqueira, 33 – Centro

Horário: das 10h às 21h

Ingressos gratuitos e programação: powfestival.com.br

Mais informações: @pow_festival



Realização: Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, Governo Federal União e Reconstrução, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura Economia e Indústria Criativas.

Projeto: “POW Festival – 2ª Edição” é aprovado nas Leis de Incentivo Fiscal à Cultura – Federal: PRONAC Nº 238809 e Estadual: PROAC Nº 47101.