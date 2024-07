Filme “Silvio” tem lançamento adiado e estreia dia 12 de setembro

O filme “Silvio”, de Marcelo Antunez, chega aos cinemas no dia 12 de setembro (a data prevista de estreia estava marcada anteriormente para 5 de setembro).

Distribuído pela Imagem Filmes, o longa atravessa as diversas nuances de um dos maiores apresentadores do Brasil, Silvio Santos. Em sua intimidade, mergulhamos em lembranças alegres e dolorosas que, juntas, fazem de Silvio quem é. Produzido pela Moonshot Pictures, Maristela Filmes, FJ Produções, DIS Group e com a coprodução da Paramount Pictures, o filme parte de um dos momentos mais decisivos da vida do empresário, quando, em 2001, torna-se refém em sua própria casa.

A partir deste ponto, Silvio revive momentos históricos de sua trajetória pessoal e profissional como seu trabalho como camelô no Rio de Janeiro, seu encontro histórico com Chico Anysio, sua entrada na rádio e sua posição como dono do canal SBT.

Além de Rodrigo Faro, que interrompeu um hiato de 15 anos apenas para este personagem, “Silvio” ainda conta com nomes como Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Polliana Aleixo, Adriana Lodoño, Ana Paula Lopez, Marjorie Gerardi, Duda Mamberti e Paulo Gorgulho em seu elenco.

Sinopse

Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

Assista ao trailer oficial:

Ficha técnica

Duração: 1h52 minutos

Direção: Marcelo Antunez

Produtores: Roberto d’Avila, Marco Audrá, Fabio Golombek, Ricardo Scalamandré

Produção Executiva: Suraia Lenktaitis

Roteiro: Anderson Almeida

Colaboração de roteiro: Ana Luiza Savassi, Cadu Machado, Juliana Koch, Ricardo Inhan

Roteirista: Newton Cannito

Direção de Fotografia: Uli Burtin, ABC

Direção de Arte: Antônio de Freitas

Direção de Produção de Elenco: Cássia Guindo

Montagem: Renato Lima

Figurino: Francine Marson

Chefe de Caracterização: Mari Figueiredo

Maquiagem: Fabi Akamine

Som direto: Marcelo Raposo

Design de Som: Luiz Adelmo, ABC

Trilha Sonora: Xuxa Levy

Produção: Maristela Filmes, Moonshot Pictures, FJ Productions, Dis Group.

Coprodução: Paramount Pictures

Distribuição: Imagem Filmes

Apoiado pelo Programa de Atração de Filmagens à Cidade e ao Estado de São Paulo

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (PROAC)

Apoio: Quanta, Monstercam

Apoio: Spcine, Cidade de São Paulo (turismo), Proac – CultSP , Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas SP — Gov, BRDE, Ancine, Ministério da Cultura.

Patrocínio: Sabesp, Raízen, EMS, Liquigás



Elenco: Rodrigo Faro, Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Marjorie Gerardi, Eduardo Reyes, Bruna Aiiso, Duda Mamberti, Lara Córdula, Adriana Londoño, Polliana Aleixo, Ana Paula Lopez. Ator convidado: Paulo Gorgulho.

Marcelo Antunez

Diretor, roteirista e produtor, Marcelo iniciou sua carreira em meados da década de 90 como diretor de filmes publicitários para as maiores agências do país, vários deles premiados em festivais nacionais e internacionais.

Foi Diretor Assistente nos longas Até que a Sorte nos Separe 2 (2013), O Candidato Honesto (2014) e De Pernas pro Ar (2010).

Já como diretor, dirigiu grandes sucessos de bilheteria como Qualquer Gato Vira-lata 2 (2015), Um Suburbano Sortudo (2016), Até que a Sorte nos Separe 3 (2015), Polícia Federal – A Lei é para Todos (2017), onde, além de diretor, também foi colaborador no roteiro, O Palestrante (2022), pelo qual recebeu o Prêmio de melhor filme pelo júri popular no 22nd Brazilian Film Festival em Miami, Procura-se (2022 – HBO Max – primeiro lugar dos mais assistidos no Brasil e quarto no mundo), Silvio (Paramount / Imagem) – filme sobre o sequestro do apresentador Silvio Santos – lançamento em 2024, Rodeio Rock (comédia romântica protagonizado por Lucas Lucco e Carla Diaz, lançado em outubro de 2023) e Jardim dos Girassóis (drama/suspense, com Rodrigo Lombardi e Fernanda Vasconcellos, lançamento no 2º semestre de 2024) que, além de diretor, também foi roteirista.

Como produtor, realizou junto com Roberto Santucci, o longa-metragem Alucinados (vencedor dos prêmios de Melhor Filme, no Festival de Cinema Brasileiro de Madri, de Melhor Filme – Voto Popular, no Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles, prêmio de Melhor Filme – Voto Popular, no Festival de Paulínea e prêmio de Melhor Ator no Festival do Paraná).

Moonshot Pictures

A Moonshot Pictures atua na criação, desenvolvimento e produção de conteúdo audiovisual para cinema e TV, já tendo criado mais de 1000 episódios para televisão e streaming, 50 mil minutos de conteúdo audiovisual que se dividem em uma variedade de produções dentro de séries de ficção, filmes de longa metragem, reality-shows e séries documentais.

Fundada em 2001 pelo produtor Roberto d’Avila, já realizou formatos consagrados e de impacto como como a conceituada “Sessão de Terapia” (Globo Play e GNT), “No Mundo da Luna (HBO Max), Santo Forte (AXN), “9mm: São Paulo” (Fox), programas de não-ficção como “Aeroporto — Área Restrita” (Discovery), “Que Seja Doce”(GNT), “The Taste Brasil” (GNT), “Cozinheiros em Ação” (GNT), além de filmes como “Predestinado: Arigó e o espírito do Dr. Fritz”, “Última Parada 174”, “Magal e os Formigas”, “Querida Mamãe”, “Ilha Rá-Tim-Bum“, “Eliana e o Segredo dos Golfinhos”, e coproduções internacionais como “Rosario Tijeras” e “’O Mistério da Estrada de Sintra”, entre outros. Somos reconhecidos pela excelência na entrega de nossos projetos, pela consistência dos processos de produção, pela segurança financeira na execução dos projetos, operacional nos estúdios e locações, e emocional nos espaços de trabalho.



FJ Produções

Com sede em Los Angeles e São Paulo, a FJ Produções foi fundada pelo premiado produtor de TV e cinema Fábio Golombek há 25 anos. A FJ produziu mais de vinte filmes, como “Amor Por Acaso” (PlayArte 2010), “A Brasileira” (H2O-2013), “Um Domingo de Chuva” (“Like Sunday, Like Rain” – Monterrey Media-2014) e “O Experimentador” (“The Experimenter”- Magnolia Pictures-2015), “In Vino” (2017– LionsGate) e “Saving Flora” (2018 — Synckonized), “Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz” (2022). Em televisão e streaming no Brasil destacam-se a série “Desjuntados” com Leticia Lima e Gabriel Godoy (Amazon Prime), “Menos é Demais” (Discovery), “Gil na Califonia” (GloboPlay) e “Aberto para Compras” (History). Nos EUA destacam-se “TNT Buzz” (TNT), “The Hollywood News Report” (HBO and Starz) e “The man and his prostate” (Netflix).

Paramount Pictures Brasil

A Paramount Pictures Brasil atua no mercado audiovisual no Brasil desde 1916 com foco no seu conteúdo original, mas também fomenta e apoia o desenvolvimento do cinema brasileiro investindo em conteúdo local. A distribuidora foi responsável pela distribuição de clássicos nacionais, como “Vinicius” (2005), “Tropa de Elite” (2007), “Última Parada 174” (2008), “Homem do Futuro” (2011) e “Raul — O início, o Fim e o Meio” (2012) pra citar alguns. Hoje o estúdio atua como coprodutor de diversas produções nacionais, como “Os Homens São de Marte” (2014), “Loucas pra Casar” (2015), “O Shaolin do Sertão” (2016), “Minha Mãe é uma Peça 2” (2016), “Minha Mãe é uma Peça 3” (2019), “Turma da Mônica – Laços” (2019), “Turma da Mônica – Lições” (2021) e Minha Irmã e Eu (2023) entre outros.

Maristela Filmes

A Maristela Filmes é a produtora de filmes mais antiga do Brasil em atividade. Fundada em 1950, pelo produtor Mario Audrá Júnior. Possui vários prêmios importantes como Palma de Ouro em Cannes e o Urso de Prata em Berlim na coprodução Brasil-Itália do documentário “Magia Verdi”. Participou também do mercado de dublagem com a empresa AIC São Paulo, com a dublagem de vários títulos de cinema e séries de televisão, inclusive na língua espanhola.

A visão de mercado do produtor Mario Audrá, assim como o seu legado para a indústria do cinema, teve continuidade com seu filho Marco Audrá que, em 2009, reativou a Produção Cinematográfica com um novo planejamento de produção de longa metragens e Documentários: “Arte em Ação”, “Esmeralda – A Jóia do Flamenco”, “Condomínio Calçada”, “A Percepção”, “Diversidade em Ação”, “Real — O Plano Por Trás da História”, “Carnaval em Lá Menor”, “Sonhos de Um Sonhador”

DIS Group

A DIS é uma empresa fundada pelo renomado publicitário Ricardo Scalamandré em 2017, com a missão dedicada a fomentar parcerias estratégicas no mercado audiovisual.

Com uma trajetória de mais de quatro décadas na indústria de mídia e entretenimento, tanto no Brasil quanto no exterior, sempre se destacou pelo seu envolvimento no desenvolvimento e gerenciamento de produções, publicidade, promoções, eventos ao vivo, marketing esportivo, além de vendas e distribuição de conteúdo.

Atualmente, a DIS está embarcando em sua primeira incursão na produção de um longa-metragem brasileiro, marcando assim um novo capítulo em seu percurso.



Imagem Filmes

A Imagem Filmes é uma empresa nacional que atua no mercado de entretenimento do país como distribuidora de filmes independentes. Comprometida com a qualidade e variedade de produções, a empresa trabalha nos segmentos de cinema e televisão, e é responsável pelo lançamento de grandes produções nacionais, onde destacam-se: “Mamonas Assassinas: O Filme”, “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”, “Desapega!”, “Veneza”, “Carcereiros: O Filme” e “É Fada!”. Além das produções internacionais, como o premiado “VICE” e sucessos como “Os Mercenários 4”, “Pinóquio”, “Rambo: Até O Fim”, “A Bruxa dos Mortos: Baghead” e “Maria e João: O Conto Das Bruxas”.