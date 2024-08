Filme Silvio mantém data de estreia no dia 12 de setembro

A distribuidora Imagem Filmes confirmou a informação de que o lançamento do filme Silvio não sofreu alteração de data. Dirigido por Marcelo Antunez, a estreia do longa nos cinemas nacionais se mantém no dia 12 de setembro.

O filme presta homenagem ao apresentador Silvio Santos e atravessa as diversas nuances de um dos maiores nomes da história do entretenimento nacional, que deixou os brasileiros em luto com sua partida no último sábado, 17 de agosto. Ao longo da história, mergulhamos em lembranças alegres e dolorosas que, juntas, fizeram de Silvio este grande comunicador, que deixou sua marca na história brasileira para sempre.

Produzido pela Moonshot Pictures, Maristela Filmes, FJ Produções, DIS Group e com a coprodução da Paramount Pictures, o filme protagonizado por Rodrigo Faro parte de um dos momentos mais decisivos da vida do empresário, quando, em 2001, torna-se refém em sua própria casa. A partir deste ponto, Silvio revive momentos históricos de sua trajetória pessoal e profissional, como seu trabalho como camelô no Rio de Janeiro, seu encontro histórico com Chico Anysio, sua entrada na rádio e sua posição como dono do canal SBT.

Assista ao trailer oficial

Além disso, a Imagem Filmes confirma que seus próximos lançamentos também terão suas datas de lançamento mantidas. Hellboy e o Homem Torto chega aos cinemas no dia 5 de setembro, enquanto a animação A Menina e o Dragão e o terror psicológico estrelado por Demi Moore, A Substância, estreiam em 19 de setembro