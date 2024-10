Filme ‘O Aprendiz’, sobre a trajetória de Donald Trump, é fracasso de bilheteria

O filme “O Aprendiz”, que narra a ascensão de Donald Trump no mundo do mercado imobiliário dos anos 1970 e 1980, já é um fracasso de bilheteria no Brasil. Lançado há duas semanas, o longa teve público inferior a 20 mil espectadores.

Segundo dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine), cerca de 19,6 mil pessoas assistiram ao longa até quinta-feira, dia 23. O faturamento foi de R$ 549 mil.

Em comparação, o filme de terror “Sorria 2”, que estreou junto de “O Aprendiz”, teve público de 276 mil pessoas e faturamento de quase R$ 5,4 milhões, no mesmo período, cerca de dez vezes mais que o filme sobre Trump.

A produção sobre o político americano também não vingou nos Estados Unidos. No final de semana de estreia, faturou US$ 1,6 milhões, cerca de R$ 9,3 milhões, na cotação atual, aproximadamente de 10% do custo estimado de produção, US$ 16 milhões, ou R$ 92,5 milhões.

O total de faturamento no país americano foi cerca de US$ 3,8 milhões, ou R$ 22 milhões. Os dados são do IMDb, site especializado em cinema.

Dirigido pelo iraniano Ali Abbasi, o filme estrela Sebastian Stan como Trump e Jeremy Strong como Roy Cohn, seu mentor. O candidato à presidência dos Estados Unidos desencorajou pessoas de assistirem “O Aprendiz”, chamando o longa de “trabalho barato, difamatório e politicamente repugnante” em suas redes sociais.