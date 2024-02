Filme ‘Madame Teia’ estreia no CineMaterna do Shopping ABC

O sucesso da nova heroína do Aranhaverso chega com o filme ‘Madame Teia’ na sessão CineMaterna do Shopping ABC. A sessão adaptada de cinema para os papais de plantão com seus bebês de até 18 meses acontece no próximo dia 20, às 14h, com ingressos pela metade do preço e cortesia especial para as cinco primeiras famílias que chegarem. Tudo para garantir um passeio em família ainda mais especial.

A sala que recebe essa sessão fica toda preparada para atender qualquer situação com os pequenos durante o filme, como som mais baixo e um trocador de fraldas. Importante lembrar que o CineMaterna é entretenimento para adultos, especialmente para as mamães experimentando os momentos pós-parto e por este motivo, não necessariamente exibe programação infantil. No caso deste filme, a classificação indicativa é 14 anos.

Em ‘Madame Teia’, a história é a origem de uma das heroínas mais enigmáticas da Marvel. Cassandra Webb é uma paramédica em Manhattan que descobre que tem habilidades de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com três jovens destinadas a futuros poderosos e elas ainda precisam sobreviver ao presente ameaçador.

O filme escolhido da semana para o CineMaterna é definido por uma enquete e divulgado no portal da ONG (cinematerna.org.br).

Sessão CineMaterna no Shopping ABC: filme Madame Teia

Data: 20 de fevereiro, terça-feira

Horário: às 14h

Nesta sessão, todos pagam meia e ainda tem cortesia especial para as cinco primeiras famílias que chegarem com bebês de até 18 meses. É limitada a uma cortesia por bebê, para uso de um adulto (mãe, pai ou cuidador) e a entrega é coordenada por uma voluntária do CineMaterna na bilheteria do cinema, 30 minutos antes do início da sessão. A ordem de chegada das famílias é o critério utilizado para a distribuição. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria e pelo site playartecinemas.com.br/cinemas/ABC. Mais informações: www.cinematerna.org.br.