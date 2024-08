Filme financiado pela Lei Paulo Gustavo/SP de produtor indígena ganha prêmios em festivais na Suécia e na Grécia

A carreira do filme curta metragem “Encontro Inoportuno” em festivais de cinema começa com o pé direito, ganhando importantes prêmios em festivais de cinema na Suécia e na Grécia.

A prestigiada Academia Sueca de Cinema “Swedish Academy of Motion Picture Awards”, um dos mais importantes festivais da Europa, com sede em Estocolmo, na Suécia, fundada por Igmar Bergmam, se dedica a celebrar a arte do cinema, reunindo cineastas, profissionais da indústria e entusiastas do cinema de todos os cantos do mundo. E foi neste universo de grandes personalidades que Encontro inoportuno ganhou em três categorias: Melhor produção de curta metragem para Toni Gonçalves, melhor diretor e melhor roteiro para Vicentini Gomez.

Na Grécia, O “Divine Film Awards”, localizado em Athenas, é um festival online que tem como objetivo promover o cinema independente. Encontro inoportuno foi condecorado em quatro categorias: Melhor curta metragem de ficção para o produtor Toni Gonçalves, Melhor roteiro e melhor direção para Vicentini Gomez e melhor trilha sonora para Michel Vicentine Martins.

ENCONTRO INOPORTUNO É um filme curta metragem com 15 minutos de duração e traz ao debate a adoção sem a devida procedência, e que um dia, adultos, acabam se encontrando. A trama do filme aborda as complexidades dessa questão e os desafios enfrentados pelos protagonistas, um advogado e uma prostituta; num encontro pra lá de inesperado.

Rodado na cidade de Presidente Prudente, tem no elenco: Rodrigo Dorado, Rachel Golassi e Maximiliana Reis. Tem roteiro e direção de Vicentini Gomez, Direção de arte de Veridiana Carvalho, Direção de fotografia de Vicentini Gomez, Trilha Sonora de Michel Vicentine Martins, Edição e finalização de Hugo Caserta , assistente de direção de Vera Barbosa e Diaulas Ullysses e figurinos de Madalena Machado.

Premiado com a Lei Paulo Gustavo do Estado de São Paulo, Encontro Inoportuno, tem produção de Toni Gonçalves, de 85 anos, descendente indígena, da etnia Guarani, pessoa com deficiência, cujo legado ancestral se entrelaça com a magia do cinema, de contar histórias, em uma parceria de mais de 20 anos com o multipremiado roteirista e diretor de cinema Vicentini Gomez.