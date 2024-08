Filme Deus e o Diabo na Terra do Sol é exibido gratuitamente no Museu da Língua Portuguesa

Lançado há 60 anos, o clássico Deus e o Diabo na Terra do Sol é a atração de agosto do Luz na Tela, o projeto de cinema ao ar livre do Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O filme será exibido gratuitamente no dia 29 (quinta-feira), a partir das 19h, no Pátio B. Haverá também distribuição de pipoca e refrigerante.

Com direção de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol é considerado um marco do Cinema Novo, movimento cinematográfico brasileiro dos anos 1960 e 1970 que realizava críticas à desigualdade social do país. Concorreu à Palma de Ouro, no Festival de Cannes, em 1964.

O filme conta a história do sertanejo Manuel (Geraldo Del Rey) e sua mulher Rosa (Yoná Magalhães) que residem em uma cidade do interior do país marcada pela seca e pobreza. Ao ser enganado por um coronel, Manuel o mata e, ao fugir, se junta a um grupo que luta contra grandes latifundiários da região. Deus e o Diabo na Terra do Sol tem também no elenco Othon Bastos, que interpreta Corisco, um dos principais trabalhos da carreira do ator.

No projeto Luz na Tela, os filmes são exibidos em uma tela de 4 x 2,3 metros. O público pode assisti-los em cadeiras e bancos espalhados pelo Pátio B. Mesmo em caso de chuva, a sessão é mantida por acontecer em um local coberto. Há sempre distribuição gratuita de pipoca e refrigerante.

SERVIÇO

5º Luz na Tela – Exibição do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol

Dia 29 de agosto (quinta-feira), às 19h

No Pátio B do Museu da Língua Portuguesa – espaço coberto

Grátis

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Língua, s/nº – Luz – São Paulo