Filme com Sylvester Stallone lidera indicações a prêmio que elege pior do cinema

O Framboesa de Ouro, prêmio que elege destaques negativos do cinema, anunciou os indicados de sua 44ª edição nesta segunda-feira (22). “Os Mercenários 4”, com Sylvester Stallone e Megan Fox, lidera a lista com sete indicações, incluindo a pior filme do ano.

O comentário ácido que acompanha a indicação do filme o descreve como “mais um capítulo de uma franquia que está desaparecendo mais rápido do que a acuidade mental do ‘vencedor’ do Razzie Donald Trump”. Também estão indicados “O Exorcista – O Devoto” – descrito como cópia horrível -, “Megatubarão 2”, “Shazam! Fúria dos Deuses” e “Ursinho Pooh: Sangue e Mel”.

A lista de piores atuações inclui os vencedores do Oscar Jon Voight (“Mercy: Golpe de Misericórdia”) – que chamou atenção em 2023 por discordar da filha, Angelina Jolie, e defender as ações de Israel na Faixa de Gaza – Russell Crowe (“O Exorcista do Papa”) e Helen Mirren (“Golda – A Mulher de Uma Nação”). Voltam a concorrer ao framboesa Sylvester Stallone, Megan Fox e Jennifer Lopez.

De acordo com a organização do prêmio, os indicados do Framboesa são selecionados por 1.179 cinéfilos, críticos de cinema e jornalistas dos Estados Unidos e de duas dezenas de países estrangeiros. Os “vencedores” serão anunciados em 9 de março, na noite anterior ao Oscar.

Veja as indicações:

PIOR FILME

O Exorcista: O Devoto

Os Mercenários 4

Megatubarão 2

Shazam! Fúria dos Deuses

Ursinho Pooh: Sangue e Mel

PIOR ATOR

Russell Crowe / O Exorcista do Papa

Vin Diesel / Velozes e Furiosos 10

Chris Evans / Ghosted: Sem Resposta

Jason Statham / Megatubarão 2

Jon Voight / Mercy: Golpe de Misericórdia

PIOR ATRIZ

Ana de Armas / Ghosted: Sem Resposta

Megan Fox / Johnny & Clyde

Salma Hayek / Magic Mike – A Última Dança

Jennifer Lopez / A Mãe

Dame Helen Mirren / Shazam! Fúria dos Deuses

PIOR ATRIZ COADJUVANTE

Kim Cattrall / Sobre o Meu Pai

Megan Fox / Os Mercenários 4

Bai Ling / Johnny & Clyde

Lucy Liu / Shazam! Fúria dos Deuses

Mary Stuart Masterson /Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim

PIOR ATOR COADJUVANTE

Michael Douglas / Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Mel Gibson / Informante Confidencial

Bill Murray / Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Franco Nero (como “O Papa”) / O Exorcista do Papa

Sylvester Stallone / Os Mercenários 4

PIOR CASAL NA TELA

Quaisquer 2 “mercenários impiedosos” / Os Mercenários 4

Quaisquer 2 investidores gananciosos que doaram os US$ 400 Milhões pelos direitos do remake de “O Exorcista”

Ana de Armas e Chris Evans / Ghosted: Sem Resposta

Salma Hayek e Channing Tatum / Magic Mike – A Última Dança

Pooh e Leitão como assassinos sangrentos/carniceiros / Ursinho Pooh: Sangue e Mel