Filippi vai criar políticas públicas para trabalhadores de aplicativo

O prefeito Filippi vai desenvolver políticas públicas exclusivas para motoboys e outros trabalhadores de aplicativo. A proposta envolve a criação de pontos de apoio à categoria e suporte para dar segurança e capacitação.

No plano do prefeito Filippi, os pontos de apoio serão locais com banheiro, área de descanso e tomadas para carregar os aparelhos celulares. Também serão criadas faixas exclusivas para motocicletas nas avenidas de maior fluxo de veículos.

“O número de pessoas que trabalham em aplicativos de entrega e/ou de transporte aumenta a cada dia e esse trabalhador precisa de um suporte”, afirmou Filippi. “Ter um local onde ele sabe que pode fazer uma pausa, respirar, é oferecer dignidade e respeito”, completou o prefeito.

Filippi também vai replicar uma ação que já está sendo desenvolvida com sucesso na Capital, que são as faixas azuis, exclusivas para motocicletas nas vias de maior fluxo. Com quase 100 quilômetros de faixa azul na cidade de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) identificou que trafegar pela faixa é até 20 vezes mais seguro para os motociclistas. Santo André também conta com faixas exclusivas para moto.

“Todo o nosso trabalho na mobilidade tem como foco a preservação da vida. As faixas azul já se mostraram uma proteção efetiva para quem está andando de moto e boas ideias devem ser replicadas”, pontuou Filippi.

Com Filippi, o governo passou a dar segurança e capacitação para trabalhadores autônomos. A Casa da Economia Solidária, por exemplo, tem um braço dedicado a dialogar com os motoboys. A gestão também fortaleceu a parceria com instituições de fomento para empréstimos com intuito de alavancar pequenos negócios de MEIs (Microempreendedores Individuais).