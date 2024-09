Filippi se reúne com profissionais da educação de Diadema

O prefeito Filippi se reuniu, nesta terça-feira (10), no Clube Okinawa, com mais de 300 profissionais da educação da rede municipal de ensino. No encontro, Filippi apresentou as realizações dos últimos três anos e meio na educação e falou sobre o programa de governo e tudo o que ainda está por vir em benefício dos estudantes.

“Assumimos a cidade ainda com a pandemia, as crianças estudando de casa, as professoras e professores trabalhando muito, mas quando voltamos para as salas de aula, as escolas estavam em péssimas condições, as crianças com dificuldade de aprendizado e a gente trabalhou muito, vocês trabalharam muito e a gente avançou”, afirmou Filippi.

O prefeito lembrou que o reconhecimento como Prefeito Amigo da Criança se deve muito ao trabalho feito pela educação. “Vocês que carregam o piano, eu vou tentando abrir caminhos para que vocês possam fazer o que fazem de melhor, que é esse dom de transmitir o conhecimento”, afirmou. “Então a gente vai prestar conta para a população, vocês sabem melhor do que ninguém tudo que a gente fez nesses quase quatro anos”, concluiu.

Filippi listou para os presentes as entregas dessa gestão: cinco novas creches, com 1.127 vagas abertas para crianças de até 2 anos, resultando na redução de quase 90% no número de bebês aguardando por vaga; investimento de mais de R$ 30 milhões na reforma de todas as 60 escolas municipais, com a colocação de câmeras de videomonitoramento para garantir a segurança; entrega de materiais e uniformes escolares de qualidade em 2022, 2023 e 2024, neste último ano com um par de tênis no kit de uniformes; ampliação da educação integral, com atendimento de mais de 8.000 crianças no programa Mais Educação, além de investimento na qualificação permanente dos professores.

O prefeito destacou ainda a entrega de mais de 1.300 óculos de grau para os estudantes do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos; o avanço de 77 posições no ranking estadual do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e a conquista de três medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática, sendo duas de ouro e uma de bronze, todas concedidas a estudantes da Emeb Mário Santalúcia.

E as conquistas da educação não param! Ainda este ano será entregue o primeiro CEU de Diadema, no Jardim Promissão, e no ano que vem, começa a ser construído o CEU do Inamar. O programa de governo do prefeito Filippi para os próximos quatro anos prevê um equipamento por região.