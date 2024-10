Filippi se reúne com diretoria da Enel para cobrar restabelecimento da energia em Diadema

O prefeito de Diadema, Filippi, se reuniu na manhã deste domingo com a direção da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade, para cobrar o restabelecimento nos bairros da cidade que ainda estão às escuras. As fortes chuvas e ventos que atingiram Diadema na noite da última sexta-feira, 11 de outubro, deixaram 80% da cidade sem luz.

“Essa é, hoje, a nossa maior prioridade. Tivemos uma reunião com a equipe da Enel e estamos exigindo deles, através de um contato que nós temos com a agência reguladora, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), em contato com o diretor geral, para que tenhamos respostas para as demandas de Diadema”, afirmou Filippi. “Estamos conseguindo, não na velocidade que eu gostaria, mas agora temos essa notícia de que estão chegando mais seis equipes de outras regiões para ajudar aqui em Diadema”, completou.

As seis equipes que vão reforçar o trabalho em Diadema vieram do Rio de Janeiro e do Ceará. Em acordo com a Enel, as equipes vão atuar nos locais indicados pela Prefeitura, que já fez um mapeamento de todas as regiões onde o fornecimento de energia elétrica ainda não foi restabelecido. “Além disso, nós já temos todas as unidades de saúde com o fornecimento normalizado, que era uma preocupação grande nossa, com as vacinas nas UBSs, e agora estamos avaliando os outros próprios públicos, especialmente aqueles que tiveram danos estruturais, como destelhamento”, completou.

Filippi informou que entre as prioridades que foram passadas para a Enel está a remoção de galhos de árvores da rede elétrica, locais onde é preciso que uma equipe desligue a energia para que a prefeitura remova os materiais. “Nós estamos com todo nosso time ara fazer essa fiscalização e esse acompanhamento e a gente espera que, ao longo deste domingo, a gente possa atenuar o transtorno de quem ainda não tem energia elétrica”, declarou o prefeito. “É a prefeitura fazendo a sua parte, atuando, exigindo dessa empresa concessionária de energia elétrica que dê respostas mais rápidas para aquilo que a cidade precisa”, finalizou.

A queda de energia em cerca de 80% da cidade também vai afetar o abastecimento de água, já que as bombas que fazem o bombeamento da água pela rede de saneamento foram afetadas. Filippi pediu que a Enel priorize a religação desses equipamentos. Desde ontem, os telefones do gabinete do prefeito também estão à disposição da população para chamadas de serviços que a prefeitura possa realizar, como remoção de galhos que não estejam presos na rede elétrica, por exemplo. Os telefones são 4057-7915, 4057-7712, 4057-7713 e 4057-7754. O telefone da Defesa Civil é 4072-9239 ou 199 (ligação grátis preferencialmente de telefone fixo).