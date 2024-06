Filippi ganha Prêmio Prefeito Amigo da Criança

O prefeito Filippi ganhou o Prêmio Prefeito Amigo da Criança, realizado desde 1996 pela Fundação Abrinq e que reconhece boas políticas públicas para o avanço da educação no Brasil

De 1.376 municípios que manifestaram formalmente interesse em concorrer ao prêmio, somente 100 foram condecoradas – Diadema entre elas. A premiação é organizada a cada quatro anos, justamente por avaliar as políticas públicas ao longo das gestões municipais.

“Estou muito feliz e agradeço a confiança e o trabalho da Fundação Abrinq. Nós aderimos ao Programa Prefeito Amigo da Criança no início do meu mandato, em 2021, como forma de mobilizar nossa equipe para a promoção de ações que efetivamente fizessem a diferença no processo de ensino em Diadema. E o Prêmio Prefeito Amigo da Criança consolida uma série de programas que vem trazendo avanços e consolidando políticas de Estado no nosso município”, disse o prefeito Filippi.

Desde o início do governo Filippi, várias foram as ações na área da Educação que vão desde as reformas estruturais dos colégios, por meio do Escola Bem Cuidada, e do olhar da saúde dos estudantes, com o Lentes do Saber, ao incentivo da formação de cidadãos conscientes para o futuro, como o Grêmio Curumim e o Diadema de Dandara e Piatã, que leva para salas de aula atividades de combate ao racismo. Outro destaque é a construção do primeiro CEU de Diadema, a maior obra educacional da história da cidade.

“Esse prêmio precisa ser compartilhado com todas as crianças, as mamães e todos os adolescentes que são objetivo e razão das nossas políticas públicas. Também agradecer aos servidores, aos professores, aos agentes da Secretaria de Educação, mas também de várias secretarias integradas no planejamento e no trabalho que trouxe o reconhecimento que Diadema é, efetivamente, uma cidade que investe na infância, na adolescência e na educação, buscando uma cidade melhor”, pontuou Filippi.

A vice-prefeita de Diadema, Patty Ferreira, acompanhou o prefeito Filippi na cerimônia em Brasília por ter coordenado as ações do governo no Programa Prefeito Amigo da Criança. “É uma honraria muito grande para nossa cidade. Criamos políticas públicas junto com várias secretarias, o que demonstra como essa gestão é forte e integrada”, comentou Patty. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria, também acompanhou a solenidade.

Presidente da Abrinq, Synésio Batista da Costa elogiou o prefeito Filippi. “Tem feito um trabalho muito bom, apostando nos melhores indicadores para a criança. É uma receita imbatível”.

O deputado federal Alfredinho (PT) acompanhou o prefeito Filippi na solenidade e ressaltou o compromisso do governo com a Educação. “Mostra como o prefeito Filippi vem investindo nas crianças de Diadema. Sabemos que Diadema é uma cidade de população carente, mas são com políticas como as que o prefeito Filippi adota que a realidade vem mudando para melhor todos os dias.”