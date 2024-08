Filippi faz manifesto de compromissos com evangélicos de Diadema

O prefeito Filippi construiu um manifesto de compromissos com os evangélicos de Diadema em conjunto com seu candidato a vice, o Pastor Rubens Cavalcanti.

São três eixos centrais do manifesto: Criação do Fórum Permanente de Assuntos Evangélicos, Apoio às Ações de Capelania e Suporte em Eventos e Celebrações dos cristãos evangélicos.

O prefeito Filippi lembrou que o Estado é laico e que ele sempre governou para todos, independentemente da fé que cada um segue. Mas ele, como cristão católico, sempre acreditou que a fé é uma aliada do gestor público e que os ensinamentos de Deus sobre uma sociedade mais justa os guiaram na trajetória política.

“Acredito que a fé e os valores cristãos podem ser poderosos aliados na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Ao longo da história, grandes governantes sempre se cercaram de sábios conselheiros, que os guiaram em decisões importantes. É com esse mesmo espírito que apresentamos algumas das nossas realizações nos últimos anos e alguns compromissos que visam fortalecer a parceria entre o poder público e as comunidades religiosas”, disse o prefeito Filippi, no manifesto.

Divulgação

O eixo de Criação de um Fórum Permanente de Assuntos Evangélicos envolve trabalhar pelo aperfeiçoamento dos canais de atendimento e serviços da Prefeitura de Diadema às demandas dos templos religiosos, estimular a capacitação de lideranças comunitárias e religiosas e firmar parcerias entre equipamentos públicos e as igrejas em ações sociais.

Já o eixo de Apoio às Ações de Capelania atua no estímulo dessas atividades, que oferecem apoio espiritual e emocional a pessoas em situações de vulnerabilidade, contribuindo para a promoção da saúde mental e do bem-estar social.

O eixo de Eventos e Celebrações engloba apoio às atividades da comunidade evangélica, como batismos em locais públicos, celebração do Dia da Bíblia, organizar o circuito esportivo interigrejas, parceria com a Casa da Música e ampliação do projeto Anjos da Guarda, que fortalece rondas da GCM nas entradas e saídas de cultos.