Filippi apresenta Rubens Cavalcanti como vice em evento com evangélicos

O prefeito Filippi recebeu na noite desta quarta-feira (31) o apoio do Movimento Evangélico com Filippi por Diadema, grupo formado por líderes de diversas igrejas evangélicas da cidade que defendem a continuidade do projeto que vem recuperando o município. O evento também marcou a apresentação do pré-candidato a vice na chapa para as eleições deste ano: Rubens Cavalcanti.

Nascido em Diadema e criado no bairro do Eldorado, Rubens Cavalcanti tem 38 anos, é casado, pai de duas filhas, é servidor público concursado da Prefeitura de Diadema e serve a Deus desde a infância no Ministério de Madureira na AD Brás de São Bernardo do Campo. Filho do ex-vereador Pastor José Rodrigues, ele está filiado ao Partido Verde, sigla que integra a federação com PT e PCdoB.

“Sou cristão católico e sempre tive muito respeito pelos cristãos evangélicos. As igrejas evangélicas têm um papel fundamental na nossa sociedade, de dar guarida e segurança, na fé, aos mais pobres, aos mais vulneráveis. Por isso, é muito importante ter o Rubens ao meu lado, com seu olhar, com sua fé e com seu trabalho, para que possamos trabalhar pela população de Diadema”, disse o prefeito Filippi para uma plateia com representantes de mais de 30 denominações evangélicas da cidade.

A atividade contou com a participação do mandato do deputado estadual Oséias de Madureira (PSD) e de dezenas de lideranças evangélicas, como Pastor Jair, Pastor Joel, Pastor Lucas, Pastor Nemir, Pastor Paulo e Pastor José Rodrigues.

“Em uma sociedade carente de lideranças morais, a presença de um cristão na política de diadema se torna farol de esperança e integridade. Pastor Rubens não apenas prega, mas vive e vive diariamente os ensinamentos de Deus. Eu quero agradecer ao prefeito Filippi pela oportunidade. Quem ganha são os cristãos e a Igreja de Cristo”, afirmou o deputado estadual pastor Oséias de Madureira.

“Quando o justo governa, a sociedade se alegra”, iniciou Rubens, em seu discurso. “Temos de seguir o caminho de Deus e também da boa administração Temos o Novo Hospital para inaugurar, o CEU do Promissão, tirar do papel o CEU do Jardim Inamar, implementar as duas UPAs. Temos muito a fazer pelo nosso povo”, comentou o pré-candidato a vice-prefeito.

A indicação de Rubens Cavalcanti foi aprovada por maioria absoluta dos votos da executiva municipal do PT em uma reunião realizada na tarde desta quarta-feira. Os dois terão o nome referendado na convenção da federação PT-PV-PCdoB, que será realizada no sábado, dia 3, no Clube Okinawa.

A escolha de Rubens Cavalcanti como vice foi debatida pelo prefeito Filippi junto aos partidos aliados – são nove legendas que defendem a continuidade do projeto -, tem como objetivo ampliar o diálogo com o setor evangélico de Diadema e mostra que o prefeito Filippi respeita todas as religiões.