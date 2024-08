Filippi apresenta as melhores propostas para Diadema durante debate no G1

O prefeito Filippi participou na tarde desta sexta-feira (23) de debate promovido pelo site G1, com os outros três candidatos à Prefeitura de Diadema, e apresentou as melhores propostas para a cidade. Dividido em cinco blocos, o debate teve como tema no primeiro, terceiro e quinto blocos a segurança pública, habitação e educação, respectivamente, e temas livres nos outros dois.

No primeiro bloco, Filippi destacou as realizações na segurança da cidade, como a reativação da Central de Monitoramento, a instalação de 25 totens de vigilância – que resultou na queda, em média, de 40%, na criminalidade no entorno dos totens -, medida que está sendo replicada pelo governo do Estado de São Paulo, e exaltou que quando assumiu a prefeitura, Diadema tinha 20 pontos viciados de pancadão, número que caiu para seis e cujo combate a GCM, em parceria com a Polícia Militar, continua realizando.

Ainda sobre segurança pública, Filippi afirmou que a GCM está com diálogo com as Polícias Civil e Militar para que integrantes dessas forças policiais também estejam presentes na Central de Monitoramento da Secretaria de Segurança Cidadã, para ter acesso às imagens e qualificar a segurança da cidade. Filippi lembrou ainda que foi na sua gestão que foi criada a Operação Ponto Seguro, para combater o furto e roubo nos horários de pico do transporte público, e a Patrulha Maria da Penha, destacamento da GCM que acompanha mulheres que contam com medidas protetivas.

No segundo bloco, Filippi esclareceu que após estudos da sua equipe e de ouvir a população, assinou decreto determinando a retirada da cobrança da taxa do lixo, a taxa de resíduos sólidos, da conta de água. A partir de 2025, os moradores receberão um boleto à parte para realizar o pagamento da taxa, que foi instituída em 1998 e tornada obrigatória em 2020, com a promulgação do Marco Legal do Saneamento. A mudança no tipo de cobrança, para democratizar a base de pagadores e possibilitar a redução da taxa, foi implementada em Diadema em 2023. Clientes de tarifa social não pagam a taxa.

Ainda no segundo bloco, Filippi exaltou a parceria que o presidente Lula tem mantido com a cidade, com envio de recursos para projetos importantes e estruturantes, como a construção dos três novos Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infanto Juvenil, Álcool e Drogas e Adulto; as obras do Novo Hospital Municipal, do CEU do Promissão e do programa Periferia Viva, que vai requalificar os núcleos habitacionais Gazuza e Marilene. “Tenho muito orgulho de ser apoiado pelo presidente Lula, que vai mandar recursos para a gente continuar acelerando as políticas públicas.”

No terceiro bloco, Filippi apresentou a politica habitacional de Diadema, que já recebeu diversos prêmios internacionais pelos avanços promovidas por várias gestões do PT na cidade, tem 2.000 unidades habitacionais em construção e entregou 66 unidades no Núcleo K, em Piraporinha. “Nosso governo avançou nessa área com os programas Regulariza e Revitaliza, nos núcleos habitacionais, que foram regularizadas, urbanizadas, recebendo novas escadarias, novos acessos. Já regularizamos mais de 5.000 títulos de propriedade nessas áreas. Precisamos continuar e junto com o governo federal, pois é fundamental o apoio do presidente Lula, por meio do programa Minha Casa Minha Vida.”

Ainda sobre habitação, Filippi destacou a importância da gestão trabalhar junto com os movimentos sociais, que historicamente, atuaram pela construção de centenas de unidades habitacionais na cidade. Neste ano, dois projetos habitacionais de Diadema, em parcerias da Prefeitura com movimentos sociais, foram selecionados no programa Minha Casa, Minha Vida. Um deles é o Residencial Devanir de Carvalho, que terá 158 unidades em área central da cidade, entre as ruas Bolívia e Equador, uma parceria com o MLB – Movimento de Luta nos Bairros, Vielas e Favelas. O segundo é o Condomínio Residencial Diadema Sem Medo 1, que terá 104 unidades na rua Pau do Café, no bairro Casa Grande, em uma parceria com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto Esperança de um Novo Milênio.

O quarto bloco foi usado por Filippi para defender a construção do Novo Hospital Municipal, que vai qualificar o atendimento em saúde na cidade e já conta com R$ 287,3 milhões garantidos pelo governo federal. Filippi destacou, ainda, que os repasses do governo federal têm sido decisivos para os avanços da cidade e que qualquer candidato deve ter em mente a importância dessa parceria.

No último bloco, Filippi exaltou os feitos na educação, começando pelas reformas que foram realizadas nas 60 escolas municipais, a entrega de cinco novas creches, a renovação dos parquinhos e brinquedos de creches e escolas, a entrega de materiais e uniformes escolares de qualidade, programa que permite que os estudantes levem livros para casa e a construção do CEU do Promissão, o primeiro da cidade. “Quero também parabenizar os estudantes da Emeb Mario Santalucia, que ganharam pelo segundo ano consecutivo medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática”.

Ao final do debate, Filippi se dirigiu diretamente aos moradores de Diadema. “Você lembra como estava essa cidade. Trabalhamos muito e você é testemunha. Não podemos e não devemos parar um trabalho que está no meio do caminho, ainda mais com a parceria com o presidente Lula. Peço a Deus que me dê sabedoria e saúde para continuar governando a cidade, com seu apoio e o seu voto.”